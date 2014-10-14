به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی در نشست خبری پس از بازیهای آسیایی که ظهر امروز سه شنبه در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: جامعه ورزش از جنجالها و تنش های بین مسولان خسته شده بود و جمع بندی ما و وزارت ورزش این بود که ارامش به ورزش برگردد. نمی شد من مسول دم از اخلاق بزنم و در عمل طور دیگری رفتار کنم. بیشتر اماری صحبت می کنه

وی افزود: اگر موفقیتی حاصل شده نباید خودمان را گول بزنیم و باید رو به جلو حرکت کنیم. در این بین رسانه ها باید به ما کمک کنن رییس کمیته ملیالمپیک به سرفصل های عواملی که باعث موفقیت شد اشاره کرد و گفت: هماهنگی های لازم را با وزارت ورزش به عمل اوردیم. هرچند کهتصمیم گیرنده کمیته ملی المپیک بود.در بحث تمرکز هم چون فرصت نداشتیم به کیفی بودن پرداختیم

هاشمی ادامه داد: پیش بینی ما کسب ۲۵ مدال طلا بود که ۲۱ مدال طلا گرفتیم. شاید اگر در وزنه برداری و کشتی شرایط بهتر بود می توانستیم به ۲۵ مدال طلا برسیم.

هاشمی با اشاره به زمان ورود خود به کمیته ملی المپیک بیان کرد: زمانی که ما حضور پیدا کردیم علاوه بر تلاش فدراسیونها و ورزشکاران به این موضوع پرداختیم که چه کاری انجام دهیم تا وضعیت بهتر شود و در نخستین گام به این نتیجه رسیدیم که تنش ها را کم کنیم.

رییس کمیته ملی المپیک با ابراز امیدواری نسبت به سیر صعودی عملکرد بانوان ایران در دوره بعدی افزود: تقریبا همه کشورها با کاهش مدال همراه شدند و قزاقستان تنها کشوری بود که افزایش مدال داشت. آنها ۳۷ مدال خود را به ۳۸ مدال رساندند.

هاشمی با بیان اینکه کاروان ایران دو ویژگی داشت اضافه کرد: ما نگاه سیاسی به ورزش نداریم و اگر عملکرد را با دوره قبل مقایسه می کنیم برای این است که در دوره قبل بهترین عملکرد را بعد از انقلاب داشتیم. دو ویژگی ما این بود که پیش تر در هفت رشته مدال طلا گرفته بودیم اما این بار در یازده رشته مدال طلا کسب کردیم. ویژگی بعدی این بوده که بانوان از ۱۴ رشته در ۱۶ رشته حضور یافتند و یک مدال طلا را به دو طلا ارتقا دادند.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص دیگر فعالیت های قبل از اعزام کاروان ایران با اینچئون گفت: ما رسانه ها را جدی گرفتیم و اگر می خواهیم در المپیک ریو به موفقیت برسیم باید نقش آنها را جدی تلقی کنیم تا در المپیک بعدی سهمیه بیشتری کسب کنیم. در کنار این موضوع خودمان را در کنار فدراسیونها دیدیم و با آنها دستوری رفتار نکردیم چرا که دوره برخورد دستوری گذشته است.

وی با بیان اینکه حمایت دولت بعد از انقلاب بی سابقه بوده است تاکید کرد: بعد از انقلاب سابقه نداشت ۱۰۰ درصد تخصیص اعتبارات در شش ماهه اول پرداخت شود. هر چند اعتبارات ما کم شده بود ولی با کمک آقایان نوبخت و جهانگیری ما همه اعتبارات خود را دریافت کردیم. در کنار آن حمایت مجلس هم خیلی خوب بود. ضمن اینکه تلاش کردیم برای ورزشکار ایجاد انگیزه کنیم.

کیومرث هاشمی در خصوص ارزیابی خود از عملکرد کاروان ایران اضافه کرد: ارزیابی ما از عملکرد کاروان ایران مثبت است. با این حال باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. امیدوارم ارزیابی ها واقع بینانه باشد و از روی تسویه حساب شخصی انجام نگیرد. به نظر من بازیهای آسیایی تنها معیار بررسی عملکرد یک فدراسیون نیست و می تواند یکی از عوامل آن باشد، با این حال در فدراسیون هایی که نتیجه نگرفتند مجامع باید ورود کنند و تجدید نظر صورت گیرد.

هاشمی ادامه داد: بزرگترین ضعف ما این است که در شش رشته شنا، ژیمناستیک، قایقرانی، تیراندازی، دوومیدانی و دوچرخه سواری که پرمدال هستند سهمی نداریم. از مجموع ۱۵۰۰ مدالی که در مجموع توزیع می‌شود ۵۱۰ مدال مربوط به این رشته ها است که ما ۱۷ مدال از این جمع گرفتیم که تنها دو طلا بوده است. این در حالی بود که چین ۱۹۶ مدال از این رشته ها بدست آورد. قزاقستان هم ۳۵ مدال خود را از این رشته‌ها بدست اورد.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص تیم فوتبال امید ایران نیز اظهار کرد: واقعیت این است که روی فوتبال سرمایه گذاری نکردیم. ما از قبل می دانستیم که فوتبال نتیجه نمی گیرد برای همین باید بگویم که فوتبال در سبد مدال آوری ما جایی نداشت. اگر بخواهیم در خصوص فوتبال حرف بزنیم حق رشته هایی که مدال آورده‌اند ادا نمی شود. البته در خصوص فوتبال و نحوه انتخاب مربی آن بحث داریم که در یک فضای دیگر با آن می پردازیم.

کیومرث هاشمی با اشاره به پاداش هایی که به طلایی ها در اینچئون پرداخت شده بود تصریح کرد: در دوره قبل به طلایی ها مبلغ ۱۵۰۰ دلار در همانجا به عنوان پاداش اهدا شد که ما آن را به ۵ هزار دلار رساندیم. البته برخی سرپرستان معترض بودند که اختلاف پاداش بین طلا و سایر مدال ها زیاد است که تاکید داشتیم رنگ طلا برای ما ارزش زیادی دارد.

وی افزود: اگر بتوانیم مجموع مدال هایمان را در این 6 رشته بالا ببریم حتی می توانیم با برنامه ریزی بلند مدت به مقام های دوم و سوم نیز بازی های آسیایی نیز دست پیدا کنیم.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: 427 مدال از مجموع 510 مدال به چین، کره جنوبی، قزاقستان و ایران رسید و بقیه مدال ها بین دیگر کشورها توزیع شد. اگر بخواهیم ورزشمان از لحاظ رنکینگ بالا برود و پرمدال باشیم باید به رشته های پرشانس در کسب مدال توجه ویژه کنیم. فدراسیون ها تنهایی نمی توانند تمام کارها را برعهده بگیرند باید در باشگاه داری نیز قوی تر عمل کنیم.

هاشمی با بیان اینکه در چهار سال آینده باید توجه ویژه به فدراسیون ها و هیات ورزشی به خصوص در 6 رشته مدال آور داشته باشیم افزود: تعدادی زیادی هیات ورزشی درگیر این 6 رشته هستند که حتی از داشتن یک سالن تمرین نیز محروم است. یک شبه نمی توان به مدال دست پیدا کرد. این برنامه ریزی به یک نگاه ملی نیاز دارد. توجه ویژه به ظرفیت علمی و آموزش و پرورش نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر بتوانیم در برنامه هشت ساله 17 مدال را به 50 مدال برسانیم مسیر خوبی رفته ایم. من از حامی مالی هفدهمین دوره بازی های آسیایی نیز تشکر می کنم رسانه ملی هم نقش بسیار بزرگی در موفقیت کاروان ایفا کرد.

هاشمی در خصوص حاشیه رخ داده برای تیم فوتبال امید در اینچئون نیز تصریح کرد: موضوعی که در فوتبال رخ داد به ذات این رشته که پرحاشیه است برمی گردد. کار خطایی بود که صورت گرفت و اگر ما به این قضیه دامن می زدیم ممکن بود برخی رشته های دیگر را نیز درگیر کند.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به حذف علیزاده از حضور در بازی های آسیایی عنوان کرد: می گویند فدراسیون جهانی دو سال قبل شرایط حضور در بازی ها را اعلام کرده بود که حتی اگر این قضیه هم صحت داشته باشد می بایست در دفترچه فنی بازی ها قید می شد. صحبت ما این بود که چرا در رشته های دیگر مثل ژیمناستیک شرایط حضور در بازی ها در دفترچه فنی آمده بود ولی در تکواندو هیچ موضوعی مطرح نشده بود. از طرفی برگزارکننده این مسابقات شورای المپیک آسیاست نه فدراسیون جهانی. جمع بندی ما این است که در آخرین لحظات فشار کره ای ها برای کسب مدال طلای بیشتر در رشته تکواندو باعث این اتفاق شد که خوشایند نبود و البته کره ای ها نیز به هدف خود نرسیدند.

از قبل هم می دانستیم فوتبال در اینچئون نتیجه نمی گیرد

رئیس کمیته ملی المپیک درخصوص ارزیابی این کمیته از عملکرد رئیس فوتبال در بازی های آسیایی اظهار کرد: ما از قبل هم با در نظر گرفتن شرایط فوتبال به این باور رسیده بودیم که تیم نتیجه نخواهد گرفت. هرچند پتانسیل و ظرفیت فوتبال زیاد است و دو بار نیز قهرمانی در بازی های آسیایی را تجربه کرده ولی با این شرایط پیش بینی مدال از فوتبال نداشتیم.

وی با اشاره به برنامه های کمیته ملی المپیک در آینده تصریح کرد: سال آینده سال کسب سهمیه المپیک ریو است و باید در نظر گرفتن بودجه خوبی برای این سال حساس آماده شویم. میزبانی جلسه هیات اجرایی شورای المپیک آسیا نیز اتفاق بزرگی است که در پیش داریم. همچنین دو کنفرانس زن و ورزش و صلح و ورزش نیز در دستور کار است. موزه المپیک هم یکی از مواردی است که در بودجه لحاظ شده است که البته نیاز به حمایت مسئولان نیز داریم.

هاشمی در پاسخ به سوالی درخصوص عدم اعزام واترپلو به اینچئون عنوان کرد: برخی رشته ها مثل واترپلو شرایط و حق اعزام داشتند که ما به دلیل محدودیت منابع از این اعزام صرف نظر کردیم. البته خود این فدراسیون هم ارزیابی کرده بود که این رشته در بازی ها به روی سکو نخواهد رفت به هر حال کاروان کیفی ما با 22 رشته نتیجه خوبی در اینچئون گرفت و شاید اگر برخی رشته های دیگر هم اعزام می شدند امروز نتایج را چندان مطلوب نمی دانستیم.

وی درخصوص رشته جودو و نتیجه ای که در بازی ها کسب کرد گفت: با توجه به یک نقره و برنزی که جودو در دوره قبلی کسب کرده بود در نظر داشتیم حداکثر دو یا سه نفر به اینچئون اعزام کنیم اما فدراسیون اصرار داشت که 6 نماینده در بازی ها داشته باشد که سرانجام پنج ورزشکار راهی اینچئون شدند و البته با نتیجه ضعیفی که کشف شد انتقادهایی را نیز در پیش داشتند.

وی افزود: چهار پنج رشته شرایط اعزام را داشتند که به دلیل محدودیت مالی نتوانستیم کاری برایشان کنیم. ما در یک فضای اغنایی با فدارسیون ها مشورت کردیم و به جمع بندی رسیدیم که در نهایت 18 رشته مدال آور و چهار رشته حمایتی عازم هفدهمین دوره از بازی های آسیایی شدند.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به تلاش ها برای افزایش کرسی ایرانی ها در مجامع بین المللی تصریح کرد: حدود 213 نفر ایرانی در مجامع بین المللی آسیایی و جهانی صاحب کرسی هستند که باید تلاش کنیم ضعف بزرگمان را برطرف کرده و تعداد کرسی های خود را افزایش دهیم. شیخ احمد نیز که جایگاهش در IOC تقویت شده صراحتا به حمایت و سهم دهی به ما اشاره کرد باید از ظرفیت شورای المپیک آسیا استفاده کنیم. ما تمام دغدغه و نگرانی خود را انتقال دادیم و شیخ احمد و باخ نیز نگاه حمایتی به این موضوع داشتند.

هاشمی با اشاره به تماشاگران ایرانی حاضر در بازی های آسیایی اینچئون افزود: به هر حال شمار تماشاگران ایرانی در کره جنوبی کم بود البته در بسیاری از موارد علاوه بر ایرانی های مقیم اینچئون هم وطنان ما از سئول نیز برای تماشای مبارزات ورزشکاران ایرانی می آمدند که فقط در یک بازی که آن دیدار بسکتبال ایران و کره جنوبی بود برخی رفتارها صورت گرفت که مشکل ساز شد و کره ای ها به برخی از تماشاگران ایرانی اجازه ورود به سالن بسکتبال را ندادند.

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به پیگیری های مسئولان این کمیته برای احقاق حق سعید عبدولی تاکید کرد: خود شورای المپیک آسیا دوست دارد در این گونه مواقع کاری انجام بدهد. شهنازی به عنوان سرپرست کاروان سه جلسه چهار، پنج ساعته با مسئولان مسابقات برگزار کرد آنها می گفتند اگر این اتفاق در فینال برای عبدولی می افتاد حتی مدال طلا را از ورزشکار کره ای پس می گرفتیم و به وی می دادیم. چشم انداز کره ای ها کسب 90 مدال طلا در این دوره از بازی ها بود ولی آنها تنها موفق شدند دو مدال به مجموع مدال های قبلی خود اضافه کنند.

وی افزود: دامنه ناداوری ها در رشته های دیگر نیز دیده می شد. حتی در یک مبارزه بوکس میان بوکسور مغولی و کره ای با وجود اینکه همه دیدند بوکسور مغولستان مبارزه را برده بود قصد مشت زن کره ای به عنوان برنده بالا برده شد که همین قضیه باعث اعتراض شدید تماشاگران مبارزه شد تا جایی که بطری آب زیادی به رینگ مسابقه پرتاب کردند و فضا به شدت علیه ورزشکار کره ای بود. درخصوص سعید عبدولی من همان جا اعلام کردم که وی از نظر ما طلایی است و حتی جایزه پنج هزار دلاری را هم همانجا به وی اهدا کردیم. ما تمام تلاشمان را کردیم تا حق وی را بگیریم حتی به این راضی بودیم که تنها بگویم که در این مبارزه در داوری اشتباه شده است که این قضیه هم رخ نداد چراکه کره ای ها نیز میزبان بودند.

هاشمی ادامه داد: در فوتبال و جودو بسیار ضعیف ظاهر شدیم در هندبال نیز خیلی ضعیف کار کردیم. هندبال به خودش باخت نه به داور و حریفانش. مشکلی در خانواده هندبال به وجود آمده بود که من حتی عنوان کردم که واسطه می شوم و این مشکل را حل می کنم که قبول نکردند و در نتیجه نیز این نتیجه حاصل شد اما در سایر رشته ها به نسبت خوب کار کردیم در برخی رشته ها خیلی خوب بودیم در چهار رشته حمایتی نیز حتی پیش از آغاز بازی ها توقع مدال نداشتیم. از نظر ما فوتبال با سایر رشته ها فرقی ندارد و فدراسیون باید پاسخگوی نتایج آن باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک در پایان با اشاره به اهداف و برنامه های پیش روی این کمیته در آینده خاطرنشان کرد: کمتر از یک ماه دیگر بازی های آسیایی ساحلی در پوکت با شرکت 18 رشته ورزشی در بخش مردان برای ما پیگیری خواهد شد که امیدواریم مدال های خوش رنگی کسب کنیم. برای المپیک نیز در این دوره قطعا سهمیه بیشتری کسب می کنیم و مدال هایمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد مثلا در والیبال ما می توانیم کسب سهمیه کنیم و حتی روی سکو برویم. حمایت از ورزشکاران مدال آور به خصوص مدال های خوش رنگ در دستور کار کمیته ملی المپیک قرار دارد.