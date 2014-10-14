نمایش «گورداله و عمه غوله» برای کودکان در معرض خطر

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته جهانی کودک فیلم «گورداله و عمه غوله» با حضور نادره ترکمانی کارگردان این فیلم در روز دوشنبه 21 مهرماه در فرهنگسرای صباشهر شهریار برای کودکان محروم تحت پوشش انجمن یاری کودکان در معرض خطر رونمایی شد.

این فیلم برنده 7 جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین دست آورد هنری از بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک در سال 91 است.

این فیلم تمام عروسکی به عنوان نماینده سینمای کودک از طرف یونیسف در شهرهای مختلف هندوستان روی پرده رفته است اما در ایران بنا به مشکلاتی از زمان تولید آن در سال 91، هنوز اکران نشده و اولین رونمایی از آن در انجمن یاری کودکان در معرض خطر انجام شد.

فضا در این فیلم کاملا واقعی است و هنرمندانی چون هنگامه مفید و شهره لرستانی، در نقش کبوتران راوی، جای شخصیت‌ها صحبت می‌کنند. فضای فیلم ریتمیک و شاد است و در قالب شخصیت‌های بومی- اسطوره ‌ای که روایت‌گر نبرد بین خیر و شر است، روایت می‌شود.

داستان این فیلم از جایی شروع می‌شود که قهرمان قصه، گورداله، که نام‌اش را از افسانه‌های محلی می‌گیرد و پسری باهوش است، تصمیم می‌گیرد از خانواده‌اش در برابر «عمه غوله» محافظت کند.

فیلم اول نادره ترکمانی «خاله سوسکه» است که در سال 88، جایزه بهترين فيلم از نگاه مخاطبان را دریافت کرده است. او هم اکنون مراحل پیش‌تولید فیلم دیگری به نام « شِرتی و شپروتی» را طی می‌کند.