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۲۳ مهر ۱۳۹۳، ۵:۳۶

الاخبار مطرح کرد:

تحولات بزرگ کشورهای عربی در نتیجه وقایع یمن/ عربستان دچار ناامیدی شدیدی شده است

تحولات بزرگ کشورهای عربی در نتیجه وقایع یمن/ عربستان دچار ناامیدی شدیدی شده است

یک روزنامه لبنانی امروز در گزارشی نوشت: بر خلاف پیش بینی‌های مقامات عربستان سعودی وقایع سیاسی یمن، تحولات بزرگی را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار امروز در گزارشی با عنوان "عربستان سعودی به سبک آمریکا، شکست خورد"، نوشت: رویارویی فعلی میان ایران و عربستان سعودی درباره آینده منطقه به طور سریع قابل حل نیست و ادامه خواهد یافت.

این روزنامه با اشاره به وقایع رخ داده در منطقه، انتظار تغییر ریشه‌ای راهبردها و سیاستهای یکی از دو طرف این رویارویی را دور از ذهن دانسته و می نویسد: سعودی ها پس از وقایع جهان عرب، عرصه های جدیدی را برای اعمال سیاستهای خود در سوریه، بحرین و یمن انتخاب کردند و انتظار اشتند که به دستاوردهای بزرگی از جمله کاهش نفوذ ایران در منطقه برسند و به همین دلیل دخالتهای خود را شدت بخشیدند.

در ادامه این گزارش با اشاره به اشتباه استراتژیک مقامات آل سعود در پیروی از سیاستهای واشنگتن در موضوعات منطقه‌ای که شکست آنها به اثبات رسیده بود، آمده است: آنها علاوه بر اینکه نتوانستند در بحرین، لبنان، یمن، فلسطین، عراق و سوریه پیروزی قابل ذکری داشته باشند، بلکه در اثر این سیاستها با کشورهای دیگر نظیر ترکیه و قطر تعارض پیدا کردند.

مقامات سعودی در واقع از کسانی در این کشورها حمایت می کردند که قادر به حمایت از خود هم نبودند، چه رسد به اینکه بتوانند منافع ریاض را تامین کنند. از سوی دیگر، در حالی که آنها در تلاش برای تثبیت قوای خود در بحرین و یمن بودند با اتفاقات ناگهانی در یمن مواجه شدند. این وقایع عربستان را دچار یاس شدید  کرده، چون توانایی بازگرداندن عقربه های ساعت به عقب را ندارند.

از طرفی عربستان علاوه بر نگرانی درباره پیامدهای مستقیم وقایع یمن بر شرایط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید درباره احتمال از بین رفتن وحدت اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز نگران باشند.

کد مطلب 2389274

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