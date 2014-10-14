استقبال شورای امنیت از انتخاب نخست وزیر جدید یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتخاب نخست وزیر جدید یمن استقبال کرد.

شورای امنیت همچنین تهدید کرد که عوامل ناامنی و برقراری دموکراسی در یمن را تحریم خواهد کرد و آنها را در فهرست تحریم ها قرار خواهد داد.

"ماریا کریستینا پرسوال" نماینده آرژانتین در شورای امنیت با اعلام این خبر افزود: اعضای شورای امنیت تاکنون تصمیمی درباره عوامل ناامنی در یمن اتخاذ نکرده اند اما درباره این مسئله موافق هستند.

نماینده سازمان ملل متحد در یمن نیز از "خالد بحاح" نخست وزیر جدید یمن خواست که هر چه سریعتر دولت تشکیل دهد.