فريده شاهسواراني : هنرمند بايد فرزند زمانه خود باشد

" فريده شاهسواراني " - نقاش - كه با يك اثر ويدئو آرت در دومين نمايشگاه هنري قرآن شركت كرده است، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر "، با اعلام اين مطلب گفت : هنرمند بايد همواره فرزند زمانه خود باشد تا بتواند حرفهاي خود را به مخاطبان تفهيم كند. همچنين با تلاش در عرصه هاي هنري مي تواند حضور خود را ثابت كرده و به وسيله مجموعه اي از ابتكارات و خلاقيت ها، به ورطه تكراري شدن گرفتارنشود.

اين نقاش كه به مناسبت افتتاح دومين نمايشگاه هنري قرآن ، يك اثر ويدئوآرت در محوطه فرهنگسراي نياوران ارائه داده است در توضيح اثر خود تصريح كرد: همان طور كه در اين ويدئو مشاهده كرديد، موضوع اصلي كارمن، آفرينش و مسئله خلق انسان بوده است. درواقع من با طرح ويدئوآرت ، قصد داشتم از گل سرشته شدن حضرت آدم را به تصوير بكشم.

وي افزود: من دراين ويدئوآرت ، حضرت آدم را طوري به تصوير كشيدم كه از قالب هايي كه در آن قرارداشت، رها شود وبه يك عروج برسد. درزندگي امروز ما همواره با وجود پيشرفت به سوي مدرنيزه ، اين سوال دراذهان پيش مي آيد كه اساسا چرافلسفه آفرينش انسان چه بوده است . بنابراين من تصميم گرفتم ، از ديدگاه هنربه اين پرسش نگاه كنم و طوري آن را درقالب ويدئو آرت ، تصوير كنم.

"شاهسواراني" خاطر نشان كرد: با اندكي دقت مي توان متوجه شد كه ويدئو آرت ، درعرصه هنرهاي تجسمي امروز، به عنوان يك ابزار براي هنرمند محسوب ميشود. همان طور كه قلم مو دردست نقاش مي تواند ، كارسازباشد، زيرشاخه هاي هنرمدرن نيز به همين ترتيب هستند . ويدئو آرت ، ازجمله پديده هاي هنرمدرن است كه به دليل داشتن ابعاد بصري، مي تواند تاثيرات سازنده اي برمخاطب داشته باشد. هم چنين ، درinstalation نيز مخاطب جزوي از كارمي شود. به اين خاطر كه مي تواند ،حضور خود را در اثر حس كند.

اين نقاش درخصوص ارزيابي دومين نمايشگاه هنري قرآن گفت: من نمايشگاه امسال را نسبت به سال گذشته ، خيلي مطلوب ارزيابي مي كنم. گرچه در نمايشگاه ، آثاري وجود داشتند كه ارتباط چنداني با موضوع ارائه شده نداشتند، با مشاهده وجستجو درنمايشگاه امسال، به آثاري نيز برخوردم كه ظاهرا از سر عجله و فقط براي اين كه به زمان نمايشگاه برسند ، آماده سازي شده بودند. طبعا وجود چنين نواقصي در دومين نمايشگاه هنري قرآن، به بدنه آن لطمه مي زد. اما درمجموع مي توان گفت دومين نمايشگاه هنري قرآن ، درقياس باسال گذشته ، پربار و مطلوب بود. درباره اثر ويدئو آرت خود نيز با موضوع "آفرينش" بايد بگويم ، گرچه امسال فرهنگسراي نياوران، يك عمل نوگرايانه انجام داده است و تمام ويدئو آرت ها را در محوطه فرهنگسرا چيده بودند، ولي چينش دراين فضا باعث شده بود تا مخاطبان با اثر " آفرينش " خيلي راحت ارتباط بگيرند.

" آفرينش " اثر ويدئوآرت " فريده شاهسواراني " عصر روز جمعه با افتتاح دومين نمايشگاه هنري قرآن در محوطه فرهنگسراي نياوران ، درمعرض نمايش عمومي قرار گرفت . فيلمبرداري اين ويدئو آرت به وسيله " سيامك نصيري زيبا "، بازيگر " كاوه خداشناس " و مدير توليد آن " رضا گواران "بود .

گفتني است ، روز افتتاح دومين نمايشگاه هنري قرآن، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از اين آثار درمحوطه بازديد كرد و با صاحبان اثر درباره اين آثار گفت وگو كرد.