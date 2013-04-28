مجله مهر: ظهور بزرگترین فسادمالی بعد از انقلاب در دوران دولتی که از ابتدای حضورش از فهرست 300 نفره مفسدان اقتصادی صحبت می کرد،ندای افشاگری سر می داد و وعده سروسامان دادن سیستم بانکی را می داد، حکایت از انحراف و کوتاهی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت. محمود احمدی نژاد بعد از هشت سال در سخنرانی‌های اخیر خود باز از همان فهرست 300 نفره سخن می گوید و پرونده‌هایی که می‌تواند گوشه‌اش را بالا بزند اما این کار را نمی‌کند. در آستانه سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای لازم است مروری بر دیدگاه‌های برخی نامزدهای انتخابات درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم.



بگم بگم حربه ضعفاست

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بنا به پستی که دارد، در بین نامزدهای انتخابات بیشترین سخنرانی ها را درباره مفاسد اقتصادی داشته است. او در یک سخنرانی گفته بود که دغدغه بزرگ امروز ما این است که 2800 میلیارد تومان در کشور جابجا می‌شود ولی بانک مرکزی اطلاع ندارد.

پورمحمدی با اشاره به این‌که باید همه ملت به صحنه بیایند، گفت: باید همه به صحنه آمده و با فساد، پارتی‌بازی و بی‌عدالتی مبارزه کنیم. نباید در کشور تنها ده استان ممتاز باشد. کشور برای همه است. این رویکرد می‌تواند کشور را توسعه دهد.

او گفته است من حتماً تعبیر ناروا «بگم بگم» را به کار نخواهم برد. بگم بگم حربه ضعفا است. من می‌خواهم دولت قدرتمند ایجاد کنم. دولت قدرتمند اجازه تولید فساد نداده و با تخلف با فساد و تخلف مبارزه خواهد کرد و منتظر نمی‌شود تا فساد شکل بگیرد و بعد آنان را تهدید کند. دوم این‌که دولت وظیفه پرونده خوانی و بازپرسی ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است اگر کسی پرونده دارد وظیفه دارد به دستگاه قضایی اعلام کند. اگر کسی از وقوع جرمی خبر دارد و اطلاع نمی‌دهد مجرم است. کسی حق ندارد اگر از تخلف و جرمی مطلع است آن را نگه دارد که هر وقت خواست بیان کند. اگر گزارش ندادند یا جرمی وجود ندارد و فقط می‌خواهند جو سازی سیاسی بکنند و یا این‌که پرونده را نگه داشتند تا سوء استفاده سیاسی کنند که هر دو صورت جرم است. تا امروز هیچ پرونده ادعایی به سازمان بازرسی، دستگاه قضایی و مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط ارسال نشده است.



ایجاد التهاب به جای مبارزه با مفاسد

علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب نیز گفته که امروز حل مشکلات اقتصادی فوریت کشور و مطالبه رهبری و مردم است، اما چرا دولت کارهای خود را رها کرده و به سفرهای خارجی و استانی می‌پردازد و به دنبال ایجاد التهاب در کشور است.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به شعار اصلی احمدی‌نژاد مبنی بر مبارزه با فساد اقتصادی ابراز داشت: جای تعجب است که وی توجهی به مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد به جای ایجاد آرامش به دنبال مسیری است که هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند در اردیبهشت سال 80 پیام هشت ماده‌ای رهبر انقلاب عمل نشد و اخیرا ایشان اعتراض کردند که بیاناتشان در مرحله شعار باقی ماند.

زاکانی تدبیر، دقت در منافع مردم، دقت در تبعیت درست از فرمایشات رهبر انقلاب را گمشده امروز و دیروز کشور عنوان کرد و گفت: برای مبارزه با مفسدان اقتصادی نیاز به هیاهو نیست، باید بی سر و صدا با افرادی که به قدرت نزدیک‌ترند و فساد ایجاد می‌کنند برخورد کرد و سپس به مردم گزارش داد، نیازی به «بگم، بگم» و شعار دادن هم نیست.



آبروریزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

محمد باقر قالیباف عضو ائتلاف پیشرفت هم گفته که سیاست زدگی،معضلی است که پایه آن در بی تقوایی است که نهایتا به عوام فریبی می رسد او اظهار داشته که اقتصاد سیاست زده بلای جان مملکت شده است.این بلا باید از سر اقتصاد ایران برداشته شود.

شهردار تهران با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات امروز ما محصول کار سیاست بازانی است که با تصمیمات خود،منافع بلندمدت ملت و کشور را فدای منافع کوتاه مدت خود و باندشان کرده اند گفته است سیاست بازی آبروی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بردند؛ چون سعی کردند تا یک حرف درست و اصولی را برای اهداف باندی خود خرج کنند.همیشه سیاست زدگی بوده ولی این سالها تشدید شده است.من به صراحت عرض می کنم که اقتصاد سیاست زده بهشت مفسدان و دزدان بیت المال است. جزایری ها و مه آفرید ها محصول اقتصاد سیاست زده هستند.



اگر نگوید مجرم است

محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز گفته که احمدی نژاد در برخی محافل در خصوص پرونده 300 نفر صحبت می کند که در دستانش است که این ادبیات و اینگونه بیان کردن موضوعات درست نیست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشته که باید به ایشان بگویم هفت سال و هشت ماه رئیس جمهور بوده اید و چهار ماه بیشتر از عمر دولتتان نمانده است اگر واقعا پرونده مجرمانی دارید اعلام کنید زیرا نگهداری پرونده مجرمان خود جرم محسوب می‌شود.



با تضمین آزادی های مشروع

حسن روحانی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر اینکه "مبارزه با فساد، با تضمین آزادی‏‌های سیاسی و مدنی مصرح در قانون، در حوزه رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها و شفافیت نهادهای حکومتی و عمومی و نیز پاسخگویی در برابر مردم،‌ به نتیجه مطلوب خواهد رسید"، گفته است: گسترش آزادی‌های مشروع برای پیشرفت کشور و افزایش سرمایه اجتماعی مهم و حیاتی است.



با یارانه ها

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس لایحه هدفمندی یارانه ها را زمینه ای بر پیشگیری از فساد عنوان کرده و گفته است لايحه هدفمندسازي يارانه ها كاري بزرگ است و يكي از مهم ترين نتايج اجراي درست اين لايحه، آن است كه كار دستگاه هاي نظارتي را كاهش داده و مجاري فساد را به طور كلي از بين مي برد.

محسن رضایی هم گفته است اقتصاد ایران با شعار دادن به وضعیت مطلوب نمی‌رسد و اقتصاد ایران نیاز به نسخه‌نویسی دارد. با استفاده از حرف‌های متناقض و غیر واقعی مشکلات اقتصادی در کشور برطرف نمی‌شود و این حرف‌ها اوضاع را بدتر کرده است. وعده‌ها، شعارها و دلسوزی‌های بی‌مورد اقتصاد ایران را بدتر کرده است و اقتصاد ایران نیاز به تدبیر، دوراندیشی و توجه علمی دارد.

با تعامل سه قوه

کامران باقری لنکرانی هم گفته که مبارزه با فساد باید با تعامل سه قوه صورت گیرد نه اینکه مسئول یک قوه در پایان ماموریتش از مبارزه با فساد سخن بگوید، چرا که اصولا وظیفه دولت افشاگری نیست و باید زمینه فساد را از بین ببرد.



