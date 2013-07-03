مجله مهر: صحبت‌های عجیب رحیمی در این سال ها، در کنار شبهه‌هایی که درباره مدرک تحصیلی او وجود داشته، او را پرحاشیه ترین معاون اول رئیس جمهور تاریخ ایران لقب داده است. کسی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی در جایگاه استاندار کردستان دست او را بوسید و در دولت احمدی نژاد از زبان یک مسلمان سوری او را در جایگاه پیامبری نشاند.

این جملات بخشی از صحبت های جنجالی محمدرضا رحیمی در 7سال معاونت اولی او است:

- از زمان حضرت آدم(ع) تاکنون برای هیچ پروژه‌ای چون مسکن مهر کار نشده است. (12 تیر 92 در افتتاحیه مسکن مهر خوزستان)

- ان‌شاءالله از شما فرزندی به دنیا بیاید که احمدی‌نژاد شود. (8خرداد 92 مراسم افتتاح مسکن مهر بوشهر خطاب به زوج بوشهری)

- امروز برخی از کشورهای خارجی و غربی تحریم کننده نفت ایران ذلیل و چادر به سر شده اند. (28 فروردین 92 در افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران)

- خون عزیزانی که در حماسه 9 دی بر کف خیابان‌ها ریخت مهر تاییدی بر خلوص اصحاب امام حسین(ع) که همه ناپاکی‌ها را از خیابان‌های تهران زدودند. (9دی 91در مراسم بزرگداشت 9 دی نهاد ریاست جمهوری)

- به نام خدا و به نام مقام معظم رهبري و به نام رييس‌جمهور. (19آذ 91 در افتتاحیه طرح توسعه سيمان بوكان)

- سازمان ملل بي خاصيت و وابسته است. 27 كشور اروپايي تحريم جديدي عليه ايران انجام دادند و استراليايي‌ها كه يك مشت گله دار هستند نيز به آنها پيوسته‌اند. (۱۸ مرداد ۱۳۸۹ سومين روز اجلاس روساي آموزش و پرورش مناطق سراسر كشور)

- دلار و يورو را از سبد ارزي خارج خواهيم كرد و جاي آن ريال و پول هر كشوري كه با ما همكاري كند را قرار مي‌دهيم چرا كه اين ارز‌ها را نجس مي‌دانيم و نفت را هم به دلار و يورو نخواهيم فروخت. (۱۸ مرداد ۱۳۸۹ سومين روز اجلاس روساي آموزش و پرورش مناطق سراسر كشور)

- این کشور (انگلستان) هیچ ندارد و نه آدم‌هایش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند... یک مشت خرفت هستند که مافیا بر آنها حاکم است. ۵۰۰ سال دنیا را غارت کردند و جوانی که الان آمده است احمق‌تر از قبلی است. (۱۸ مرداد ۱۳۸۹ سومين روز اجلاس روساي آموزش و پرورش مناطق سراسر كشور)

- در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند. (۱۷ خرداد ماه سال ۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات)