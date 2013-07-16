عضو جدید فقهای شورای نگهبان کیست؟/عکس

مجله مهر: با انتصاب ششمین عضو فقهای شورای نگهبان توسط رهبر معظم انقلاب، جمع فقهای این شورا کامل شد تا اعضای شورای نگهبان به 12 نفر قانونی برسد. «آیت الله محمدمهدی شب زنده دار» امروز در حالی با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد که تا پیش از این و به دلیل درگذشت مرحوم آیت الله «غلامرضا رضوانی» در 31 فروردین ماه امسال، جلسات شورای نگهبان با حضور 11 نفر تشکیل می شد. امروز همچنین 3 عضو دیگر فهای شورای نگهبان هم که دوره عضویت شان در این شورا به پایان رسیده بود، با حکم رهبر معظم انقلاب ابقا شدند و دوره عضویت شان در شورای نگهبان تمدید شد.

اما عضو تازه وارد شورای نگهبان کیست؟

حجت الاسلام «محمدمهدی شب زنده دار» روحانی 60 ساله و عضو جدید شورای نگهبان در داراب متولد شد؛ او فرزند آیت الله حاج شیخ حسین شب زنده دار جهرمی از شاگردان حضرت امام خمینی (ره) و نوه مرحوم آیت الله حاج شیخ غلامحسین شرعی شیرازی است.

وی که از 13 سالگی وارد حوزه شده بود، دروس مقدمات و سطح را نزد پدر بزرگوارش و بزرگانی همچون سیدحسن طاهری خرم آبادی، علی مشکینی، محمد مؤمن، احمد جنتی، جعفر سبحانی، مرحوم مصلحی اراکی و مرحوم ستوده فرا گرفت؛ وی دروس فلسفه و کلام را از محضر حضرات آیات و حجج اسلام مرحوم سیدرضا صدر، جوادی آملی، حسن زاده آملی، ابراهیم امینی و انصاری شیرازی بهره برد.

اساتید برجسته او در دروس خارج فقه و اصول، آیات عظام مرحوم شیخ کاظم قاروبی تبریزی، مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، حاج شیخ حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و حاج آقاموسی شبیری زنجانی بوده اند.

حجت الاسلام والمسلمین شب زنده دار سال های متمادی دروس سطح و مقدمات حوزه علمیه قم را تدریس کرده اند و بیش از 10 سال است که به تدریس خارج فقه و اصول هم مشغول است.

تالیف دوره 10 جلدی کتاب «ذبایح» از مجموعه الموسوعه الفقیهه (10 جلد)، شرح بخش هایی از تحریرالوسیله، الجامع فی الاصول و تقریرات آیات عظام شیخ کاظم تبریزی و حاج شیخ حسین وحید خراسانی از جمله فعالیت های تالیفی و پژوهشی اوست.

عضویت در شورایعالی حوزه علمیه قم و جامعه مدرسین حوزه علمیه ، نمایندگی شورایعالی در هیئت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور از جمله سوابق و مسئولیت های عضو جدید شورای نگهبان است. ضمن این که وی از اعضای مجمع مشورتی - فقهی این شورا هم هست.

حجت الاسلام شب زنده دار پس از آیت الله مدرسی یزدی، جوان ترین عضو دوره فعلی فقهای شورای نگهبان هم هست.