اهدای خون وزیر بهداشت در روز تاسوعا/عکس

ایسنا: دکتر هاشمی قاضی‌زاده در حاشیه بازدید از پایگاه انتقال خون استان تهران و هنگام اهدای خون در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت سلامتی‌اش گفت: خودم سالم هستم اما وزارتخانه‌ام بیمار است. الان هم به فکر اعتبارات و حل مشکلات پرسنل هستم.

هاشمی گروه خونی خود را +O عنوان کرد و گفت:‌ مردم دوست دارند خون اهدا کنند، اما متاسفانه ممکن است به دلیل کمبود اعتبارات در پاسخگویی به آنها مشکل داشته باشیم بنابراین تمام سعی‌مان را انجام می‌دهیم تا این مشکلات برطرف شود.

وزیر بهداشت پس از اهدای خون نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران با اشاره به ازدحام جمعیت جهت اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا گفت: امروز آمده‌ام خون اهدا کنم، بیش از 30 سال بود که توفیق اهدای خون نداشتم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت ذخیره خون در کشور گفت: پیش از این تعدادی از استانها در وضعیت مناسبی نبودند اما اکنون متوسط ذخیره خون در کشور کافی است و همه چیز خوب است.

وزیر بهداشت همچنین گفت: مشکلات مربوط به کیسه خون، کیت و امکانات برطرف شده است اما مقداری مشکلات معیشتی پرسنل انتقال خون همچنان وجود دارد که سعی می‌کنیم در حد امکاناتمان این مشکلات را نیز برطرف کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مشکلات اعتباری سازمان انتقال خون و تعطیل شدن برخی پایگاه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی گفت:‌ مشکلات اعتباری وجود دارد اما تلاش می‌کنیم تا پایگاهی بسته نشود. همچنین تمام سعی‌مان را انجام می‌دهیم تا پایگاه‌های بسته شده باز شوند.

گفتنی است همزمان با تاسوعای حسینی تعداد زیادی از شهروندان تهرانی برای ادای نذر و اهدای خون به پایگاه انتقال خون استان تهران (پایگاه وصال) مراجعه کرده بودند.

تعداد زیادی از مراجعه کنندگان که در صف انتظار برای اهدای خون ایستاده بودند از تاخیر ایجاد شده در اهدای خونشان به مسئولان حاضر در این پایگاه گله می‌کردند.

به گفته مسئولان این مرکز از صبح امروز تاکنون بالغ بر 500 اهداکننده به مرکز اهدای خون اداره کل انتقال خون استان تهران واقع در خیابان وصال شیرازی تهران مراجعه کرده اند که پیش بینی می شود این رقم تا پایان امشب به 1200 اهداکننده برسد. بنابر اظهار این مسئولان روند افزایشی اهدای خون فردا همزمان با عاشورای امام حسین(ع) نیز ادامه خواهد داشت.

همچنین وزیر بهداشت امروز از مرکز داده، پالایشگاه فرآورده‌های خون، بخش های مختلف اهدای خون، آزمایشگاه کنترل کیفی و مرکز پخش خون اداره کل انتقال خون استان تهران بازدید کرد و تعدادی از پرسنل پایگاه نیز از وضعیت معیشتی و امکانات رفاهی خود به وزیر بهداشت گزارش دادند و وزیر بهداشت برای تلاش در جهت حل مشکلات آنها قول داد.