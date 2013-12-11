ایسنا: محمدعلی همتی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مربوط به مدیریت‌های قبلی این سازمان بوده است، افزود: تحقیق و تفحص از مراکز درمانی سازمان صرفا مربوط به مباحث مالی نیست، بلکه در مورد نحوه مدیریت و اداره این بیمارستان‌ها بوده، چرا که این سه بیمارستان به صورت هیات مدیره‌ای اداره می‌شوند.

وی افزود: خود سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این بیمارستان‌ها حساسیت‌های بیشتری داشته و نظارت‌های بیشتری انجام خواهد داد، اما سایر مراکز ملکی درمانی سازمان تامین اجتماعی به این دلیل که نحوه اداره‌ آنها به گونه‌ دیگری است، حساسیت کمتری نسبت به آنها در این زمینه وجود دارد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا این تحقیق و تفحص بیشتر در زمینه خرید تجهیزات درمانی بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: معمولا در بحث درمان و در قسمت‌هایی که خرید انجام می‌شود، مسائلی وجود دارد.

همتی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به مراکز استانی خود تفویض اختیار کرده تا تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی خود را خریداری کنند و بر همین اساس نیز بر آنها نظارت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری در زمینه خرید تجهیزات درمانی در کل کشور 52 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است، گفت: خرید 20 میلیارد تومان از تجهیزات را به استان‌ها تفویض اختیار کرده‌ایم تا بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان و طبق آیین‌نامه بازخوانی تجهیزات پزشکی، خریدهای لازم را انجام دهند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: تجهیزات گران قیمت بر اساس بودجه متمرکز سازمان خریداری می‌شود و نیازمند مجوز اداره کل پشتیبانی است، بنابراین پس از ارائه مجوز توسط این اداره کل، کمیسیون معاملات طبق آیین‌نامه معاملاتی خریدهای لازم را انجام می‌دهد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در خصوص عملکرد سازمان اقدام کرده‌اند،‌ سازمان تامین اجتماعی را سازمانی پاک و با شفافیت عملکرد خواند و از مدیران پاکدست تامین اجتماعی در حوزه درمان و بیمه قدردانی کرد.

همتی با اشاره به اینکه در سال جاری خرید تجهیزات سی تی اسکن و ام آر آی جزو برنامه‌های معاونت درمان این سازمان است، گفت: بر اساس این برنامه‌ها قصد داریم نیازهای استانی‌مان را برطرف کنیم.