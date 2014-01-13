تسنیم: علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دقایقی پیش در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر دلایل تعویق برگزاری نمایشگاه مطبوعات و زمزمه‌های عدم برگزاری این نمایشگاه در سال جاری اظهار داشت: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، امسال برگزار نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت نوپاست و در طول این چند ماه به بررسی‌ ساختار وزارتخانه ها و استفاده از نیروهای متخصص پرداخته است، طبیعتا برگزاری برخی نمایشگاه‌ها به تأخیر می‌افتد. مهم این است که کاری عمیق و غنی به جای برگزاری یک نمایشگاه سطحی انجام شود.

جنتی گفت: با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال 92 فکر نمی‌کنم نمایشگاه برگزار شود و نمی‌شود، ولی در اولین فرصت در پی برگزاری آن هستیم.