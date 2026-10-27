۵۳۵ میلیارد تومان به ورزش استان ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز سه‌شنبه در نشست با جامعه ورزش استان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، ضمن تجلیل از قهرمانان و فعالان ورزشی، بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های ورزشی و نقش ورزش در توسعه پایدار تأکید کرد.

استاندار ایلام در این نشست با اشاره به اهمیت ورزش در ارتقای همبستگی اجتماعی و سلامت نیروی کار، اظهار کرد: توسعه یک منطقه تنها از طریق زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی محقق نمی‌شود؛ بلکه سلامت جسمی و روانی نیروی کار و جوانان، سنگ‌بنای پیشرفت جامعه است.

وی اضافه کرد:در همین راستا و در جریان سفر ریاست جمهور به استان ایلام در مجموع ۵۳۵ میلیارد تومان به ورزش استان اختصاص یافت که ۲۸۵ میلیارد تومان از این رقم مربوط به پروژه‌های عمرانی ورزشی و ۲۵۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای باشگاه‌های ورزشی بوده است.

وی افزود: ورزش یکی از ارکان اصلی سلامت و تقویت پیوندهای اجتماعی است که می‌تواند کانون‌های تولید نیروی انسانی باکیفیت را ایجاد کند.

کرمی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان، بر ضرورت بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و امکانات اقامتی ورزشکاران تأکید و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، تسهیل شرایط برای برگزاری مسابقات در مقیاس منطقه‌ای و کشوری است تا از پراکندگی ورزشکاران جلوگیری شده و پتانسیل‌های استان به‌درستی شکوفا گردد.

وی همچنین از تلاش‌ها برای جذب اعتبارات از طریق وزارت ورزش و جوانان و نهادهای حمایتی برای تقویت زیرساخت‌ها خبر داد و بر لزوم سازوکار اجرایی برای احداث خوابگاه با همکاری وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد.

استاندار ایلام با اشاره به موقعیت استراتژیک استان در مرزهای غرب کشور، ورزش را ابزاری برای «دیپلماسی ورزشی» و گردشگری دانست و افزود: با توجه به روابط نزدیک با عراق، پتانسیل بالایی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی و نمایشگاه‌های صنایع دستی و ورزشی در مرزهای استان وجود دارد که می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کند.

وی در پایان بر توسعه زیرساخت ها و فرهنگ سازی در حوزه «ورزش همگانی» و طراحی برنامه‌های علمی برای تمامی گروه‌های سنی از کودکان تا سالمندان تاکید کرد.