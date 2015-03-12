به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در طول هفته جاری با ثباث نسبی روبرو بوده است. ردرهمین زمینه علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان در گفتگو با مهر اعلام کرد: هرکیلوگرم انگور شاهرودی ۳۰۰۰ تومان، خیاررسمی ۱۲۰۰ تومان، خیار گلخانه‌ای ۱۲۰۰ تومان، پرتقال والنسیا ۴۰۰۰ تومان، پرتقال تامسون جنوب ۳۰۰۰ تومان، پرتقال تامسون شمال ۳۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی شمال ۲۵۰۰ تومان، گریپ فروت توسرخ ۲۰۰۰ تومان و گریپ فروت توسفید ۱۵۰۰ تومان است.

امامی، قیمت هرکیلوگرم نارنگی بندری را بین ۷۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هرکیلوگرم سیب زرد و قرمز دماوندی بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، لیموشیرین بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، به ۴۰۰۰ تومان و کیوی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه قیمت بادمجان بندری ۵۵۰ تومان است، افزود: هرکیلوگرم سیرداخلی به قیمت ۸۰۰۰ تومان، سیب زمینی اردبیل و همدان ۷۰۰ تومان، انواع پیاز زرد و سفید ۷۰۰ تومان، سبزی پلو، کوکو، آش و قورمه ۷۵۰ تومان، کرفس ۴۰۰ تومان، کاهورسمی ۵۰۰ تومان، کاهوسالادی ۶۰۰ تومان، کلم سفید ۴۰۰ تومان و کلم قرمز ۶۰۰ تومان است. ‌

به گفته امامی، قیمت هر کیلوگرم کلم بروکلی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، فلفل دلمه سبز ۹۰۰ تومان، فلفل ریز بندری ۱۷۰۰ تومان، هویج ۶۵۰ تومان، انواع لوبیاسبز ۱۵۰۰ تومان، گل کلم ۹۰۰ تومان، شلغم ۸۰۰ تومان، گوجه فرنگی ۴۰۰ تا۵۰۰ تومان، سیب زمینی نو جیرفت ۱۰۰۰ تومان، هندوانه ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و سبزی خوردن ۹۰۰ تومان است.

براساس این گزارش، قیمت مرغ و انواع ماهی طبق اعلام اتحادیه پرنده و ماهی تهران نیز بدین شرح است؛ هرکیلوگرم ماهی شیر جنوب ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، کپور ۱۴ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۱ هزار تومان، تیلاپیا ۲۱ هزار تومان، آمور جنوب ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، آزاد دزفولی ۷ هزار تومان و حلوای سیاه ۲۱ هزار تومان، مرغ در مراکز خرده فروشی حدود ۷۶۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی ۷۲۰۰ تومان.