مذاکره در پایتخت موسیقی، کافه و جاسوسی

مجله مهر: می گویند ترکان عثمانی وقتی در سال 1683 از ادامه محاصره وین منصرف شده و عقب نشینی می کنند، گونی های قهوه را در اطراف شهر به جای می گذارند؛ این محاصره برای وین خوش یمن بود. چون این گونی های قهوه، فرهنگ کافه نشینی را برای پایتخت موسیقی جهان به ارمغان آوردند، بله! پایتخت موسیقی جهان؛ وین زادگاه بسیاری از موسیقی دانان و بزرگان موسیقی دنیاست.

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کنسرت های سال نو در تالار طلایی وین از جاذبه های گردشگری این شهر است

وین شهری است که موتزارت، بتهوون، هایدن، شوبرت، اشتراوس، برامس و ماهلر هریک زمانی در آن سکنی گزیده اند. به نوشته دانشنامه ویکی پدیا در وین ۳۵خانه وجود دارد که بتهوون چندی در آنها زندگی کرده ‌است. معروف‌ترین ارکستر دنیا، ارکستر فلارمونیک وین است که چندین نسل در آن می‌نوازند. به طوری که گاه پدر، پسر و نوه در یک شب با این ارکستر اجرا دارند و علاقه به موسیقی به صورت سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. با این ارکسترها چند موسیقیدان و نوازنده ایرانی نیز همکاری دارند. کنسرت‌های سال نو و ایام کریسمس جزیی از جاذبه‌های گردشگری وین است.

نخستین کنسرت بزرگ سالانه وین در سال ۱۹۳۹ برگزار شد. دی ماه امسال همزمان با صدمین سالگرد جنگ جهانی اول، یک رهبر برجسته صلح طلب در تالار طلایی وین که گنجایش هزار و هفتصد و هفتاد و چهار تماشاگر را دارد به اجرای برنامه پرداخت. انتخاب او در صدمین سالگرد جنگ جهانی اول حاوی پیام صلحی به مردم جهان بود.

دانیل بارن‌بوییم، نوازنده پیانو و رهبر ارکستر یکی از منتقدان اشغال اراضی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی است.

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کافه سنترال وین در گذر تاریخ مشتریانی مثل هیتلر داشت

از کافه نشینی تا جاسوسی

درباره فرهنگ کافه نشینی در وین؛ چارلز امرسون می نویسد: «فرهنگ کافه نشینی، و بحث و گفتگو در کافه‌ها هنوز هم بخش مهمی از زندگی وینی است. حلقه روشنفکران وینی نسبتا کوچک بود و همه یکدیگر را می‌شناختند و این باعث می‌شد که تبادل ایده‌ها از حوزه‌های فرهنگی مختلف به‌راحتی انجام شود.»

کافه لانتمان و کافه سنترال دو کافه معروف وین هستند که در گذر تاریخ مشتریانی مثل تروتسکی و هیتلر داشته‌ اند. کافه سنترال با کافه لانتمان فقط چند دقیقه فاصله دارد. لانتمان در بلوار معروف رینگ پاتوق زیگموند فروید بوده است.

وین در بین همه این زیبایی بهشت جاسوسان هم هست. در اوایل جنگ سرد، وین پایتخت جاسوسی جهان بود که هر یک از ابرقدرت ها می کوشیدند در این شهر بین المللی و تقسیم شده، دست بالا را داشته باشند. وین میزبان مقر سازمان ملل و میزبان ساختمان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هست. چندی پیش روزنامه گاردین در گزارشی از بازگشت جاسوسان به وین خبر داد و نوشت که وین مقر آژانس و محل رفت و آمد تحلیلگران، کارشناسان و مقامات عالی است و به همین دلیل بهشت جاسوس ها به شمار می رود. یافته ها حاکی از آن است که نه تنها موساد، بلکه ام آی 6 نیز عملیات جاسوسی گسترده ای برای دسترسی به اطلاعات آژانس در مورد ایران انجام می دهد.

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به خاطر آنکه مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین قرار دارد این شهر به بهشت جاسوسان تبدیل شده است.

مبادله عجیب

این روزنامه نوشته بود نشست های فصلی آژانس با حضور مقامات امنیتی برجسته و دانشمندان هسته ای از سراسر جهان -از جمله ایران- برگزار می شود و جاسوس ها نیز آنها را تا وین دنبال می کنند.

سه سال پیش و در سال 89 بزرگترین تبادل جاسوسان دوران پس از جنگ سرد در فرودگاه وین انجام شد. دو هواپیما، یکی روسی و دیگری آمریکایی در کنار یکدیگر در فرودگاه وین قرار گرفته و ۱۰ «جاسوس» روس در قبال چهار «جاسوس» آمریکا معاوضه شدند؛‌ این مبادله که یادآور دوران جنگ سرد است، بدور از حضور خبرنگاران صورت گرفته است.

وین امروز میزبان دور جدیدی از مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 است. باید دید در شهری که پایتخت موسیقی جهان است ساز مذاکرات به سمت توافق کوک می شود یا خیر.