به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور 31 هنرمند از نسل های مختلف تصویرگری معاصر از روز یک شنبه 4 آبان ماه مصادف با اول محرم 1436 در گالری لاله گشایش خواهد یافت.



تصویرسازی روایات دینی به موازات ادبیات دینی از دیرباز تاکنون در کتب تصویری و دیگر آثار هنری وجود داشته است. در این میان تشریح حماسه عاشورا نقش و جایگاه ویژه ای نزد هنرمندان داشته است که بیشتر در قالب مصورسازی کتاب، نقاشی­ روی کاشی در تکایا، خیالی نگاری (نقاشی قهوه­ خانه) و نقاشی­ پشت شیشه جلوه گر بوده است.



در دوران معاصر، گرچه تصویرسازی عاشورایی برای مخاطب بزرگسال بیشتر به پوسترها و بیلبردها محدود شد، ولی این گونۀ ادبی تصویری یکی از گونه­ های شاخص و با اهمیت در ادبیات کودکان باقی ماند و ناشران معتبری به نشر کتاب­هایی با این مضمون پرداختند که برای بزرگسالان نیز جذاب بوده است.



بر این اساس آثار ارایه شده در نمایشگاه حاضر، شامل 38 اثر از 31 تصویرگر برجسته استکه نگاهی به دستاورد تصویرگران در سال­های اخیر به این موضوع دارد.



بنفشه احمدزاده، محمدعلی بنی اسدی، عطیه بزرگ سهرابی، حمیدرضا بیدقی، علی بوذری، راحله برخورداری، هدی حدادی، سحر حق گو، محمدرضا دادگر، نرگس دلاوری، روشنک درخشانی، مجید ذاکری، پژمان رحیمی زاده، پیمان رحیمی زاده، فرشید شفیعی، مهکامه شعبانی، امیر شعبانی پور، نوشین صفاخو، کمال الدین طباطبایی، حسام الدین طباطبایی، کیوان عسگری، حسن عامه کن، کیانوش غریب پور، فیروزه گل محمدی، مهنوش مشیری، عطیه مرکزی، مانلی منوچهری، رضا مکتبی، عاطفه ملکی جو، مریم نیکخواه ابیانه، امیر نساجی و علی هاشمی شهرکی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه ارائه می شود.

نمایشگاه تصویرسازی «دشت گریان» روز یکشنبه 4 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 گشایش خواهد یافت و برای بازدید علاقه مندان تا 28 آبان ماه از ساعت 9 تا 19 دایر خواهد بود.



گالری لاله در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله واقع است.