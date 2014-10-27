هشدار هاینونن درباره به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای ایران و 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "ورد نت دیلی" (WND) "اولی هاینون" در مصاحبه ای رادیویی با بیان این مطلب در ادامه مدعی شد: حتی در توافق ابتدایی صورت گرفته میان ایران و کشورهای 1+5 که در نوامبر سال گذشته حاصل شد و به برنامه اقدام مشترک معروف گردید، ایران هنوز می تواند ظرف چند ماه اقدام به تولید تسلیحات هسته ای کند.

رئیس سابق بازرسان آژانس در ادامه مدعی شد که ایران سابقه بدی در همکاری نکردن و از مسیر خارج کردن گفتگوها در خصوص برنامه هسته ای خود دارد.

هاینون که پیشتر اسناد افشا شده در ویکی لیکس حکایت از توافق پنهان او با واشنگتن برای ارائه گزارش های غلط درباره برنامه هسته ای ایران داشت، در اظهارات خود گفت: اگر مذاکرات ایران وکشورهای 1+5 به سرانجام نرسد منطقه خاورمیانه و خلیج فارس شاهد شدت گرفتن مسابقه تسلیحات اتمی خواهد بود.