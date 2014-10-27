ورود گردشگران اروپایی با قطار به ایستگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز قطار حامل گردشگران خارجی برای بازدید از شهرهای تاریخی ایران در قالب دو گروه وارد کشور شدند. این گردشگران که از کشورهای آلمان، روسیه، سوئیس، دانمارک، انگلستان، استرالیا، آمریکا، هلند، سوئد، فرانسه، مکزیک و مجارستان هستند سوار بر قطار لوکس وارد ایستگاه بین المللی تهران شدند.

‌گروه اول از این گردشگران در کشور مجارستان سوار قطار شده و پس از عبور از رومانی، بلغارستان و ترکیه روز 30 مهرماه از مرز ریلی رازی - کاپیکوی وارد کشور ایران شدند‌.

این قطار با عبور از شهرهای تبریز، زنجان، یزد، اصفهان، شیراز، کرمان و مشهد و بازدید از اماکن تاریخی این شهرها، ساعت 9 امروز وارد ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن تهران شد‌. گردشگران این قطار پس از بازدید از پایتخت و در پایان سفر، از تهران با هواپیما به مقصد باز می‌گردند.

بر این اساس، گروه دوم گردشگران خارجی هم ابتدا با هواپیما وارد تهران شده و در ایستگاه راه‌آهن تهران سوار بر این قطار شده و پس از بازدید از شهرهای تاریخی دوباره 12 آبان‌ماه از مرز ریلی رازی خارج منی شوند.



