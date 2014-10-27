به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بادکو ظهر دوشنبه در همایش نقش پارک های علم و فناوری در توسعه استان که در شهرستان سنقر برگزار شد گفت: پارک علم و فناوری کرمانشاه از اولین و برترین پارک های علم و فناوری در غرب کشور است.

بادکو با بیان اینکه پارک علم و فناوری کرمانشاه حتی یک مترمربع فضای مسقف ندارد گفت: تمام فضای پارک کرمانشاه امانی و یا استیجاری است، اما معتقدیم آنچه مهمتر از زیرساختهاست استفاده از سرمایه اجتماعی است که توجه به این موضوع عامل موفقیت پارک علم و فناوری کرمانشاه بوده است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ پارک علم و فناوری عضو انجمن جهانی پارک های علم و فناوری هستند و چندی پیش نشستی را برگزار کرده‌اند گفت: در این نشست عنوان شد که پارک های ایران منحصر به فردند، زیرا ایده ها را تا زمان تجاری سازی در دل خود حمایت می کنند، در حالیکه در کشورهای پیشرفته ایده ها در شرکت های مطرح تجاری سازی می شود.

بادکو تصریح کرد: همین باعث شده از پارکهای علم و فناوری به عنوان یک مدل برای تحقق اقتصاد مقاومتی نام ببریم.

سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در ادامه از راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری خبرداد و گفت: کارگزاری تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان غرب کشور در پارک کرمانشاه است و شرکت‌های دانش بنیان در این صندوق عضو و از تسهیلات به صورت وام و بلاعوض استفاده می‌کنند.

وی راه اندازی کارگزاری صادارت خدمات دانش بنیان کشور به عراق را از دیگر دستاوردهای پارک علم و فناوری کرمانشاه دانست.

بادکو از پی‌گیری راه‌اندازی کریدور علم و فناوری در پارک کرمانشاه و هم‌چنین پی‌گیری ایجاد پارک فناوری برای کودکان در دل پارک علم و فن‌آوری کرمانشاه خبرداد.

محبی: باید به سمت نهضت تولید علم برویم/ پارک‌ها مراکز تبدیل ایده به عمل

در ادامه این همایش نماینده سنقروکلیایی در مجلس گفت: هر ایرانی باید یک مهارت داشته باشد و هر خانه باید تبدیل به یک کارخانه شود.

محمدابراهیم محبی افزود: ما باید به سمت نهضت تولید علم که مد نظر مقام معظم رهبری نیز است برویم و مقدمه تولید علم نیز توجه به کارهای پژوهشی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر آموزش های ما جنبه نظری دارد، گفت: پارک ها و مراکز رشد محل خوبی برای عملی کردن ایده‌ها هستند.

محبی گفت: باید دولت و مجلس با تصویب قوانین و حمایت های مالی به کمک پارک های علم و فناوری بیایند.

حجت‌الاسلام برقراری: مراکز رشد مصداق اقتصاد مقاومتی و کوچک‌سازی دولت هستند

امام جمعه سنقروکلیایی نیز در ادامه این همایش گفت: مراکز رشد مهمترین مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی و کوچک سازی دولت هستند.

حجت الاسلام برقراری افزود: مراکز رشد زمینه پرورش ایده ها و تبدیل آن به محصول را فراهم می کنند که کار بزرگی است.

وی راه اندازی مرکز خدمات مشاوره ای و نیز بازاریابی برای شرکت های مستقر در مرکز رشد شهرستان‌ها خصوصا شهرستان سنقر شد.

ایزدی: مراکز رشد مانعی برای مهاجرت نخبگان است

در ادامه فرماندار سنقروکلیایی نیز مراکز رشد را حلقه مفقوده بین فکر و محصول نهایی که وارد بازار می شود، دانست و مراکز رشد را از مهمترین نیازهای جوامع برشمرد.

علیرضا ایزدی با بیان اینکه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد باعث جلوگیری از مهاجرت نخبگان می شوند گفت: این مراکز باید انتفاع جوامع محلی را نیز در دستور کار خود قرار دهند که همین باعث کاهش مهاجرت ها، ورود محصولات با کیفیت به بازار و ایجاد شغل می‌شود.

فرحناکی: ایجاد ساختمان مناسب برای فعالیت‌های فناورانه مرکز رشد شهرستان سنقر

در پایان نماینده مرکز رشد سنقروکلیایی نیز در این همایش گفت: از بین ۱۱۲ طرح رسیده به دبیر خانه همایش با نظر هیات داوران یازده طرح برتر در این همایش معرفی و تقدیر شدند.

آزیتا فرحناکی افزود: در حاشیه این همایش نمایشگاهی با عنوان توانمندیهای فناوری با حضور ۱۵ واحد فناورمستقر در مرکز رشد سنقر برپا شد.

وی خواستار ایجاد یک ساختمان در شان مرکز رشد این شهرستان شد و گفت: امیدواریم این مرکز با حمایت مسئولین در این شهرستان ایجاد تا فعالیت‌های فناورانه جوانان این شهرستان در آن صورت گیرد و عاملی برای رشد و توسعه شهرستان سنقر و به دنبال آن استان کرمانشاه باشد.