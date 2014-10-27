همایش نقش پارک علم وفناوری و مراکز رشد در توسعه کرمانشاه برگزار شد/ تجلیل از 11 طرح برگزیده

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش پارک علم و فناوری و مراکز رشد در توسعه استان کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه با حضور هدایت حاتمی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی استانداری کرمانشاه، امیر ملک زاده رئیس سابق پارک علم و فناوری خراسان رضوی، نماینده مردم سنقر در مجلس، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولین پارک علم و فناوری در محل مجتمع امام خمینی(ره) سنقر برگزار شد.

این همایش از ۱۵ تیر ماه در قالب ۵ کمیته با موضوع برترین ایده با قابلیت تجاری سازی و در ۴ بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و ict کار خود خود را آغاز کرده است.

گفتنی است، تا پایان مهر ماه ۲۱۲ طرح به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که ۴۵ طرح به مصاحبه دعوت شده و ۱۱ طرح از سوی هیئت داوران به عنوان طرح های برگزیده معرفی شدند.

همزمان با برگزاری این همایش ۱۵ واحد فناور در شهرستان سنقر دستاوردهای خود را در قالب نمایشگاهی در حاشیه این همایش به نمایش گذاشته بودند.

در پایان این همایش از محسن بهرامی، سهراب یوسف شاهی، علی صالحی، احسان باقری، به عنوان برگزیدگان بخش صنعت و خدمات تجلیل شد.

همچنین علی زارعی پور، داریا قاضی و یوسف زارعی به عنوان برگزیدگان بخش آی سی تی و حسین احمد وندی، الهام فدایی، زهرا حشمتیانی و قدیر محمدی به عنوان برگزیدگان بخش کشاورزی معرفی و تجلیل شدند.

گفتنی است، در این همایش از ایزدی فرماندار سنقر، ستاری مسئول عمرانی فرمانداری و نیز معاون شهرداری سنقر به دلیل خدمات و کمک هایی که به مرکز رشد شهرستان داشته اند با اهدای لوح تجلیل و قدردانی شد.