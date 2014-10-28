زمین لرزه 4.5 ریشتری شهر قاضی در خراسان شمالی خسارت نداشت

غلامرضا عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) در شهر قاضی مرکز بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان در غرب خراسان شمالی که بامداد سه شنبه روی داد، اظهار کرد: به محض اطلاع از زمین لرزه ستاد مدیریت بحران این شهرستان تشکیل جلسه داده و گروهی برای بررسی وضعیت و خسارات احتمالی به منطقه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: این گروه پس از بررسی وضعیت اعلام کردند که خوشبختانه زمین لرزه بامداد امروز خسارت جانی و مالی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سه شنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) شهر قاضی مرکز بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان در غرب خراسان شمالی را لرزاند.

بر اساس گزارش شبکه لرزه نگاری قوچان وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت ۳۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه بامداد سه شنبه در عرض شمالی ۴۷/۳۷ و طول شرقی ۲۷/۵۶ در حوالی شهر قاضی در شهرستان مانه و سملقان روی داد.

شهرستان ۱۰۵ هزار نفری مانه و سملقان به مرکزیت شهر آشخانه در ۴۵ کیلومتری غرب بجنورد در خراسان شمالی قرار دارد.