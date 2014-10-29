آغاز «عصر یخبندان» با بازی فرهاد اصلانی و مهتاب کرامتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری تازه‌ترین فیلم مصطفی کیایی با عنوان «عصر یخبندان» صبح چهارشنبه 7 آبان ماه در خیابان جردن تهران با حضور سه بازیگر اصلی این فیلم به طور رسمی آغاز شد.

فرهاد اصلانی، مهتاب کرامتی و بابک بهشاد نخستین بازیگرانی بودند که در اولین روز فیلمبرداری این فیلم جلوی دوربین مهدی جعفری، مدیر فیلمبرداری این پروژه سینمایی رفتند.

تمامی لوکیشین های اصلی این فیلم در شهر تهران خواهد بود و در روزهای بعدی بازیگران دیگر این پروژه بازی خود را آغاز می کنند.

محسن کیایی و آنا نعمتی بازیگرانی هستند که طی روزهای آینده در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. محسن کیایی به تازگی بازی اش در سریال «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی به پایان رسیده و تا دو روز آینده به پروژه سینمایی «عصر یخبندان» خواهد پیوست.

همچنین به تازگی ژاله صامتی به این پروژه سینمایی پیوسته است و فیلم «عصر یخبندان» دومین همکاری این بازیگر با مصطفی کیایی بعد از فیلم «ضد گلوله» است.

با برنامه ریزی های انجام شده فیلمبرداری این فیلم تا پایان آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت و نخستین اکران «عصر یخبندان» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

«عصر یخبندان» مضمونی اجتماعی دارد که دومین همکاری مصطفی کیایی با منصور لشکری قوچانی تهیه‌کننده اثر بعد از فیلم موفق «خط ویژه» است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در «عصر یخبندان» خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها تنها جاندارانی بودند که در «عصر یخبندان» زنده ماندند.

«عصر یخبندان» چهارمین فیلم مصطفی کیایی بعد از فیلم های «بعد از ظهر سگی سگی»، «ضدگلوله» و «خط ویژه» محسوب می‌شود.

بهرام رادان، مهتاب کرامتی، آنا نعمتی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، مینا ساداتی، بابک بهشاد، علی میلانی، پوریا رحیمی سام، صدف طاهریان، علی کوچکی، فرهاد اصلانی و ژاله صامتی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، تهیه کننده: منصور لشکری قوچانی، مدیر تولید: مجید کریمی، دستیار اول کارگردان: هومن خواجه نوری، مدیر برنامه ریزی: رضا بختیاری نیک، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، طراحی چهره پردازی: سودابه خسروی، تدوین: نیما جعفری جوزانی، مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، دستیار اول فیلمبردار: بهمن نادیاب، صدا بردار: امیر نوبخت حقیقی، صداگذاری: سید علیرضا علویان، موسیقی: آرمان موسی پور، طراح صحنه: حجت اشتری، طراحی لباس: نگار نعمتی، جانشین تولید و مدیر تدارکات: سجاد رحیمی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: سام بهشتی و عکاس: مهدی دل خواسته.