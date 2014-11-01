به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی عصر شنبه در نشست با مسئولان شهرستان جم اظهار داشت: وزارت نفت همواره بر لزوم توسعه محیط پیرامونی تاکید داشته است و در این راه تلاش دارد تا به تعهدات خود در این زمینه به صورت کامل عمل کند.

وی به برخی مشکلات آب در شهرستان جم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: وزارت نفت نسبت به تعهدات خود در خصوص تامین آب شرب شهرستان جم تعهد دارد و تعهدات خود را در این زمینه عملی می‌کند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه به آغاز طرح آبرسانی به شهرستان جم از طریق دریا اشاره کرد و بیان داشت: طرح آبرسانی به شهرستان جم در حال اجرایی شدن است که امیدواریم بتوانیم نیازهای این شهرستان را رفع کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال تلاش هستیم تا اصلاح جاده جم به ریز به مرحله اجرا برسد، اضافه کرد: این طرح نیز از تعهدات وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران است که پیگیری لازم را در این زمینه داریم.

عراقی در ادامه همچنین به خواسته‌های شهرستان جم در زمینه اصلاح راه‌های این شهرستان اشاره کرد و افزود: وزارت نفت به تعهدات خود در خصوص تامین آب شرب شهرستان جم و نیز اصلاح جاده جم به پالایشگاه و ریز متعهد است.

لزوم اصلاح جاده غیر استاندارد جم به پالایشگاه و ریز

فرماندار شهرستان جم نیز در این نشست با اشاره به برخی از مشکلات و نیازهای شهرستان جم و تعهدات وزارت نفت در این زمینه، اظهار داشت: جاده غیر استاندارد جم به پالایشگاه و ریز مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است که باید اصلاح شود.

عبدالله نادری در ادامه با بیان اینکه عرض کم و پیچ های خطرناک در جاده غیر استاندارد جم به پالایشگاه و ریز باعث بروز کشته‌های متعدد در این مسیر شده است، اذعان داشت: برای اصلاح این مسیر برای امنیت بیشتر کارکنان پالایشگاه و مردم نیاز است که وزارت نفت توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود شدید فضای آموزشی در شهرستان جم اشاره کرد و ادامه داد: شرکت ملی گاز می‌تواند در توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان جم به ما کمک کند که امیدواریم شاهد اقدامات مناسبی در این زمینه باشیم.

ضرورت حمایت وزارت نفت از طرح انتقال آب به شهرستان جم

فرماندار شهرستان جم خواستار حمایت وزارت نفت از طرح انتقال آب به شهرستان جم شد و افزود: شهرستان جم میزبان بزرگ شهرک‌های نفت و گاز و کارکنان و خانواده‌های آنان است که امیدواریم شاهد رفع مشکلات کم آبی این شهرستان برای سال‌های آینده باشیم.

لازم به ذکر است که طرح بزرگ آبرسانی به شهرستان جم با تامین اعتبار حدود دو هزار میلیارد ریال در حال اجرا است.

عبدالحسین ثمری معاون عملیات شرکت ملی گاز و هادی هاشم زاذه فرهنگ مدیر عامل شرکت پالایش گاز فجر جم نیز در این نشست به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.