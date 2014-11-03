مراسم عزاداري تاسوعاي حسيني در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و خداجو و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در خراسان شمالی که شب گذشته در قالب هيئت هاي مذهبي با دسته روي در خيابان هاي بجنورد به سينه زني و زنجيرزني پرداخته بودند، صبح دوشنبه نیز همزمان با نهمین روز از ماه محرم در تاسوعاي حسيني با شرکت در آئین عزاداری و دسته روی در خیابانهای شهر بجنورد؛ عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت و خط سرخ شهادت به نمایش گذاشتند.

خیابانهای شهرهای استان همزمان با سراسر کشور در دهه اول محرم سیاهپوش و در تاسوعای حسینی با حضور دستجات و هیئت های مذهبی و انجام آئین های عزاداری توسط عاشقان آن حضرت، در حزن و اندوه فرو رفت.

هم اکنون هيئت های عزاداري حسيني با نظم خاصی از مساجد و حسينيه هاي بجنورد و روستاهاي اطراف آن در خيابان هاي شهر به سمت آستان مقدس امامزاده سيدعباس بن موسي بن جعفر(ع) برادر امام رضا(ع) كه در بجنورد به نام معصوم زاده مشهور است، در حركتند.

به گزارش خبرنگاران مهر از شهرستانهای استان مراسم تعزیه خوانی، سینه زنی و سوگواری اباعبدالله الحسین و حرکات دسته جات عزاداری در تمامی شهرستانهای استان، همراه با مداحی و مرثیه خوانی مداحان اهل بیت(ع) در حال برگزاری است و عزاداران حسيني نماز جماعت ظهر امروز را در يكي از امامزاده هاي شاخص و يا مساجد اصلي شهرهاي مربوط اقامه خواهند كرد.

همچنین مردم مومن و عزدار حسینی در روستاهاي خراسان شمالي با برپایی آئین های عزداری و حرکت هيئت هاي سينه زني و زنجيرزني به سمت زيارتگاهها و مزار شهدا، نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) و آقا ومولایشان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ابراز ارادت کردند.

عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همه ساله با زنده نگهداشتن تاسوعا و عاشورای حسینی و با فریادهای "یا حسین" و "هیهات من الذله" به دشمنان اسلام و قرآن گوشزد می کنند که آتش عشق حسین (ع) هرگز در دلها خاموش نخواهد شد و راه حسین(ع) در مبارزه با مستکبرین و ظالمین عالم همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی انجام شده و اعلام ستاد اقامه نماز استان، محل اقامه نماز ظهر تاسوعا در بجنورد خیابان شهید بهشتی تا شهید قربانی در محل مسجد جامع و در روز عاشورا نیز ابتدای بولوار دانشگاه و در ضلع شرقی حرم حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع)، برگزار خواهد شد.

همچنین صبح امروز با توجه به حركت عزاداران حسيني به سمت مسجد جامع بجنورد خیابان های منتهی به مسجد جامع دارای محدودیت ترافیکی هستند.

بر اساس اعلام فرماندهي پليس راهور خراسان شمالي در شب و روز عاشورا نيز تمامی خیابان های منتهی به حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) از جمله خیابان ۱۷ شهریور، شهدا، شهید حسینی معصوم، قلعه عزیز، باغ عزیز و ... با محدودیت ترافیکی مواجه می شوند.

مراسم عزاداري تجميعي روز عاشورا در بجنورد نیز با حضور بيش از ۲۰۰ هيئت عزاداري در محل حرم مطهر حضرت سيدعباس بن موسي بن جعفر(ع)، برادر گرامي امام رضا(ع) برگزار مي شود.