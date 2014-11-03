دو مقام افغان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،در حمله افراد مسلح ناشناس دو مقام دولتی افغانستان در استان های قندهار در جنوب و غور در غرب این کشور کشته شدند.

این دو حمله در فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر انجام شده است.

در حمله نخست افراد مسلح به قاضی عبدالمجید از قضات استان غور حمله کردند و وی را به ضرب گلوله کشتند.

در حمله دوم که در جنوب استان قندهار رخ داد افراد مسلح به سوی عبدالقدیم پاتیال معاون استاندار تیراندازی کردندکه بر اثر شدت جراحات در مسیر بیمارستان جان باخت.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است هر چند طالبان افغانستان در حال جنگ با دولت این کشور است.