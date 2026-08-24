«امت احمد» تئاتر را به خیابان آورد؛ ۱۸ اثر در ۱۵ استان روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» با محوریت سیره پیامبر اکرم(ص)، وحدت اسلامی و فرهنگ مقاومت در ۱۵ استان کشور برگزار می شود؛ رویدادی که تلاش دارد مفاهیم دینی و اجتماعی را از قالب‌های صرفاً مناسبتی خارج کرده و با زبان هنر و در فضای عمومی با مردم در میان بگذارد.

کیانی، دبیر رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد»، با اشاره به همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای این رویداد اظهار کرد: ۱۸ اثر نمایشی با مشارکت هنرمندان ۱۵ استان تولید شده و برای آنها بیش از ۱۰۰ اجرای عمومی برنامه‌ریزی شده است.

وی هدف اصلی این رویداد را بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص)، تقویت وحدت و همدلی امت اسلامی و تبیین مفهوم مقاومت دانست و افزود: تلاش شده است سیره نبوی از یک موضوع صرفاً تاریخی فاصله گرفته و نسبت آن با مسائل و شرایط امروز جامعه اسلامی در قالب نمایش تبیین شود.

کیانی با اشاره به محور محتوایی آثار گفت: در طراحی نمایش‌ها تلاش شده میان رحمت و برادری درون امت اسلامی و صلابت و ایستادگی در برابر دشمن پیوند برقرار شود و آیه «أشداء علی الکفار رحماء بینهم» نیز مبنای محتوایی این رویکرد قرار گرفته است.

وی شعار «جمع است به خون‌خواهی تو امت احمد» را بیانگر روح حاکم بر این رویداد عنوان کرد و گفت: این مفهوم در برنامه‌ها به معنای وفاداری به مسیر پیامبر اکرم(ص) و ادای دین به شهدای مقاومت، خدمت و مردم و همچنین شهدای کودک و نوجوان است.

دبیر رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» درباره انتخاب قالب‌های خیابانی و میدانی نیز اظهار کرد: هدف، برقراری ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با مردم است و به همین دلیل در کنار تئاتر خیابانی و میدانی، از قالب‌هایی مانند نمایش آیینی، پرفورمنس، نقالی و پرده‌خوانی نیز استفاده شده است.

وی تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت هنرمندان استان‌ها را از ویژگی‌های این دوره دانست و افزود: به جای تمرکز برنامه‌ها در پایتخت، ظرفیت‌های بومی ۱۵ استان فعال شده و آثار متناسب با فرهنگ و زیست‌بوم هر منطقه تولید شده است.

کیانی در پایان تأکید کرد: «امت احمد» قرار نیست یک رویداد مقطعی باشد، بلکه تلاش می‌کند با استمرار فعالیت‌های هنری، مفاهیم سیره نبوی، وحدت و رحمت، وفاداری به آرمان شهدا و مقاومت را با زبانی قابل فهم برای عموم مردم روایت کند.