به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای جهانی طلا در معاملات نخستین روز هفته کاری با افزایش مواجه شد و به بالاترین سطح خود از ۱۵ می تاکنون (بیش از سه ماه گذشته) رسید. بر این اساس، هر اونس طلای نقدی با رشد ۰.۱۴ درصدی و افزایش ۹ دلاری به سطح ۴ هزار و ۶۸۹ دلار دست یافت. این روند صعودی پس از آن رخ می‌دهد که بهای این فلز گرانبها در هفته گذشته بیش از ۵ درصد رشد را به ثبت رسانده بود. همچنین در معاملات آتی بازار آمریکا، هر اونس طلا با افزایش ۰.۴ درصدی به ۴ هزار و ۶۹۷ دلار و ۷۰ سنت رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عقب‌نشینی شاخص دلار آمریکا و نوسان آن در نزدیکی کف‌های چندماهه، کاتالیزور اصلی جهش قیمت طلا بوده است؛ امری که ناشی از وعده وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر بازخرید بیشتر اوراق قرضه بلندمدت ارزیابی می‌شود و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها جذاب‌تر کرده است.

چشم‌انداز سیاست‌های پولی و پیامدهای بازدهی اوراق

تیم واترر (Tim Waterer)، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه «کی‌سی‌ام ترید» (KCM Trade)، درباره چشم‌انداز بازار اظهار داشت: طلا هفته معاملاتی جدید را با شتابی صعودی آغاز کرده و بار دیگر در فاز خرید پرقدرت قرار گرفته است. این فلز گرانبها عمدتاً از ناحیه تضعیف ارزش دلار حمایت می‌شود و در عین حال سرمایه‌گذاران به دقت در حال ارزیابی این نکته هستند که افزایش بازدهی اوراق قرضه چه پیام‌هایی پیرامون فشارهای زیرساختی اقتصاد و عدم‌اطمینان نسبت به سیاست‌های پولی به همراه دارد.

فعالان بازارهای جهانی اکنون توجه خود را به انتشار داده‌های کلیدی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه و همچنین سخنرانی کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه جکسون هول معطوف کرده‌اند تا نشانه‌های شفاف‌تری از مسیر آتی نرخ بهره ایالات متحده دریافت کنند.

وضعیت مبادلات در بازار سایر فلزات گرانبها

همگام با روند افزایشی طلا، تحرکات قیمتی در میان سایر فلزات گرانبها نیز پیگیری شد؛ به طوری که بهای هر اونس نقره پس از نوسانات اخیر، در رقم ۶۸ دلار و ۹۸ سنت به ثبات و تعادل رسید.

از سوی دیگر، در معاملات بازار فلزات صنعتی و استراتژیک، قیمت هر اونس پلاتین با افزایش محدود ۰.۱ درصدی به رقم یک هزار و ۸۷۸ دلار و ۸۸ سنت صعود کرد، در حالی که هر اونس پالادیوم بدون نوسان محسوس و تغییر قیمت، در سطح یک هزار و ۳۵۰ دلار معامله شد.