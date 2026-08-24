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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۵

سپاهان از استقلال بابت قرارداد یاسر آسانی شکایت می‌کند

سپاهان از استقلال بابت قرارداد یاسر آسانی شکایت می‌کند

باشگاه سپاهان به دلیل غیرقانونی بودن قرارداد یاسر آسانی از باشگاه استقلال شکایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان قصد دارد بابت استفاده استقلال از یاسر آسانی در دیدار دو تیم، به نهادهای ذی‌ربط شکایت کند.

مسئولان باشگاه سپاهان معتقدند قرارداد یاسر آسانی با استقلال از نظر این باشگاه دارای ایراد و غیرقانونی بوده و به همین دلیل، استفاده از این بازیکن در دیدار مقابل سپاهان را مورد اعتراض قرار داده‌اند.

بر همین اساس، باشگاه سپاهان در نظر دارد اعتراض و شکایت رسمی خود را از باشگاه استقلال و موضوع قرارداد آسانی به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند تا این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد.

سپاهانی‌ها امیدوارند پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده، درباره قانونی بودن قرارداد این بازیکن و شرایط حضور او در دیدار برابر سپاهان تصمیم‌گیری شود.

یاسر آسانی در دیدار استقلال و سپاهان یکی از بازیکنان تأثیرگذار آبی‌پوشان بود و گل نخست استقلال را نیز به ثمر رساند.

کد مطلب 6925448
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 3
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      و فدراسیون جلوی کل لیگ می ایستد. وقت تغییر در فدراسیونه.
      • یوسف IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
        4 1
        فقط موندم دوره سلطانی فر چرا به فکر تغییرات نبودین
    • مالدینی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 3
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      اینجوری پیش بریم کل تیمها به استقلال میبازن وکلشون هم یکی، یکی شکایت میکنن، شانس آوردسپاهان، که داوربازیکنش رواخراج نکردبااختلاف زیادببازه
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 0
      پاسخ
      آقا واقعا زور داره تیم با پنجره بسته اینقدر قوی و با کیفیت هست،باید با شکایت حسابشون رو برسیم و گرنه تو زمین خیر
    • علیرضا IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 0
      پاسخ
      خیلی بد است که یک تیم با اصالت مثل سپاهان بعد از باخت در بازی و میدان مسابقه با استقلال ، بدنبال بردن در خارج از زمین بازی است ،خیلی جالب است که وقتی، دیدند تیم های مس شهر بابک و نساجی نتوانسته اند اثبات کنندکه فسخ قرار داد صورت گرفته ، حالا بدنبال ایراد به قرار داد آسانی هستند ، آیا بهتر نیست که تیم سپاهان بدنبال جبران ضعف بازی خود باشد تا ایراد بنی اسرائیلی از قرار داد و شیوه مدیریت دیگر تیم ها ؟ البته نمی دانم که سپاهان در خصوص بیرالوند و ابطال گواهی معافیت آموزشی او هم اعتراض کرده
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      1 0
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      خجالت بکشیدازتراکتور4تاخوردید برید دنبال ضعف تیم بگردید شکایت ها آب توش نیست

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