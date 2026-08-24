به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان قصد دارد بابت استفاده استقلال از یاسر آسانی در دیدار دو تیم، به نهادهای ذیربط شکایت کند.
مسئولان باشگاه سپاهان معتقدند قرارداد یاسر آسانی با استقلال از نظر این باشگاه دارای ایراد و غیرقانونی بوده و به همین دلیل، استفاده از این بازیکن در دیدار مقابل سپاهان را مورد اعتراض قرار دادهاند.
بر همین اساس، باشگاه سپاهان در نظر دارد اعتراض و شکایت رسمی خود را از باشگاه استقلال و موضوع قرارداد آسانی به مراجع ذیصلاح ارائه کند تا این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد.
سپاهانیها امیدوارند پس از بررسی مستندات و مدارک ارائهشده، درباره قانونی بودن قرارداد این بازیکن و شرایط حضور او در دیدار برابر سپاهان تصمیمگیری شود.
یاسر آسانی در دیدار استقلال و سپاهان یکی از بازیکنان تأثیرگذار آبیپوشان بود و گل نخست استقلال را نیز به ثمر رساند.
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