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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۲

بزرگ‌ترین جغد ایران در منطقه شکارممنوع ارم مشاهده شد

بزرگ‌ترین جغد ایران در منطقه شکارممنوع ارم مشاهده شد

بوشهر- محیط بان منطقه شکارممنوع ارم شهرستان دشتستان استان بوشهر از ثبت مشاهده شاه بوف در منطقه شکارممنوع ارم دشتستان توسط محیط بانان منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ احسان عابدی مقدم گفت: در راستای گشت و کنترل منطقه، امکان ثبت نخستین مشاهده شاه بوف در منطقه برایمان مهیا شد که نشان از امن بودن زیستگاه حیات وحش در منطقه ارم دارد.

جغد شاه بوف از جمله بزرگ‌ترین جغد های موجود در کشور ایران است که علاوه بر زیبایی، شکوه بسیار زیادی میان دیگر پرندگان دارد و همین باعث شده تا نسبت به طول بال و شاخه و رده و راسته این پرنده توجه ویژه‌ ای شود و تحقیقات بی شماری نسبت به رده و شاخه و راسته این حیوان صورت گیرد.

طول این پرنده در حالت نشسته به طور میانگین بین ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر است و طول بال های آن به دو برابر این اندازه نیز می‌ رسد.

این جغد با چشمان نارنجی رنگ و همینطور بدن قهوه ای دارای خط های واضحی بر روی بدنش است و صورتی ماهواره‌ ای شکل دارد که این ویژگی ها باعث شده تا این حیوان کاملاً قابل تشخیص باشد.

پرواز این پرنده بسیار کم صدا و با قدرت بوده و به صورت زیگزاگی در آسمان پرواز می کند و همین عظمت خاصی را به این پرنده بخشیده است.

نام علمی شاه بوف اوراسیایی Bubo bubo است و از پرنده های خانواده جغدان راستین به شمار می رود.

این نوع جغد از جمله بزرگ ترین جغد های جهان است که تعداد بی شماری از آن در کشور ایران زندگی می کند و تعداد آن و بزرگی و حجم آن نیز دو برابر جغد گوش دراز می باشد. شاه بوف در حدود ۶۶ تا ۷۰ سانتی متر طول دارد و دارای گوش پر های مشخص است.

این حیوان به رنگ زرد مایل به قهوه ای هست و رگه های پهن و واضح و همچنین چشمان درشت نارنجی رنگ دارد. سطح پشت این حیوان زرد رنگ است که به قهوه‌ ای میل می‌ کند. لکه های قهوه ای رنگ درشت و پر رنگی بر روی بال‌ ها و سطح پشتی این حیوان دیده می شود.

کد مطلب 6925653

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