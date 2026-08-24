به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در آیین بهره برداری جاده یموق به کهنه جلگه که در مسجد الهادی کهنه جلگه برگزار شد با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی شایسته به مردم مناطق محروم، گفت: وظیفه مسئولان است که با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات مردم و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تلاش کنند.

وی در مراسمی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر مکرم اسلام(ص) با تکیه بر اخلاق، عطوفت، مهرورزی و رحمت توانست جامعه‌ای را متحول کند و اخلاق نیکوی ایشان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عظمت آن حضرت بود.

نوری با بیان اینکه اخلاق و مهربانی می‌تواند از مؤثرترین ابزارهای ارتباط با مردم باشد، افزود: پیامبر اسلام(ص) پیامبر مهر، رحمت و مهربانی بود و امروز نیز مسئولان باید با تأسی از سیره ایشان، خدمت به مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به پروژه‌ای که در این منطقه به بهره‌برداری رسیده است، بر ضرورت تکمیل آن تأکید کرد و گفت: این پروژه باید به طور کامل به سرانجام برسد و نباید اقدامات انجام‌شده در میانه راه متوقف شود.

وی همچنین موضوع تأمین آب را یکی از دغدغه‌های جدی مردم منطقه عنوان کرد و اظهار کرد: برای من قابل قبول نیست که مردم برای تأمین آب مورد نیاز خود تنها چند ساعت در شبانه‌روز به آب دسترسی داشته باشند و این موضوع باید با جدیت پیگیری و برطرف شود.

نوری با قدردانی از فرماندار و مدیران شهرستان، امام جمعه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی که برای رفع مشکلات منطقه تلاش کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مردم این مناطق شایسته خدمات بیشتری هستند و مسئولان باید با احساس مسئولیت مضاعف، برای رفع محرومیت و توسعه زیرساخت‌ها تلاش کنند.

استاندار خراسان شمالی در پایان با اشاره به جایگاه مردم این مناطق در دفاع از کشور و انقلاب گفت: مردم این منطقه مرزبانان کشور و مدافعان انقلاب هستند و همین موضوع وظیفه و رسالت مسئولان را برای خدمت‌رسانی بیشتر و توجه به مناطق محروم سنگین‌تر می‌کند.