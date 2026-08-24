سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادعای مقام‌های آمریکایی مبنی بر هدف قرار دادن رادارهای ایران و امکان عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز گفت: این ادعاها بیشتر فضاسازی رسانه‌ای است و توان رصد و اشراف اطلاعاتی سپاه را نمی‌توان فقط به رادارهایی که دشمن می‌شناسد، محدود کرد.

وی در ادامه با اشاره به شیوه‌های رصد و پایش نیروهای مسلح ایران اظهار کرد: رصد سپاه از طریق ماهواره‌هایی که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند انجام نمی‌شود و روش‌های دیگری برای رصد وجود دارد که ممکن است طرف مقابل هنوز قادر به تشخیص آنها نباشد.

وی افزود: اگر جمهوری اسلامی ایران چشم بینا برای رصد تحرکات دریایی نداشت، چگونه می‌توانست اهداف مشخصی را در نقاط حساس شناورها مورد اصابت قرار دهد؟

اشراف اطلاعاتی ایران ادامه دارد

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: وقتی موشک به نقطه حساس یک کشتی یا موتورخانه آن اصابت می‌کند و شناور از حرکت می‌ایستد، این موضوع نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی و توان شناسایی دقیق هدف است.

شبکه بینایی دشمن هدف قرار گرفته است

وی با اشاره به حملات انجام‌شده علیه سامانه‌های رصد و شناسایی دشمن اظهار کرد: در واقع ما چشم‌های دشمن را در منطقه کور کرده‌ایم و رادارها و شبکه بینایی آنها را هدف قرار داده‌ایم.

سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: اگر دشمن تصور می‌کند با از بین بردن تعدادی از رادارهای شناخته‌شده ایران، توان رصد جمهوری اسلامی نیز از بین رفته است، این برداشت با واقعیت فاصله دارد.

دقت اصابت‌ها نشان‌دهنده توان رصد است

سردار محبی با اشاره به وسعت خلیج فارس و شرایط دشوار عملیات دریایی گفت: در پهنه گسترده خلیج فارس و حتی در تاریکی شب، وقتی موشک با دقت به هدف مورد نظر اصابت می‌کند، مشخص است که یک اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پشت این عملیات وجود دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرد: اینکه ایران چگونه اهداف را رصد می‌کند، موضوعی نیست که دشمن بتواند تمام جزئیات آن را تشخیص دهد؛ نتیجه عملیات و دقت اصابت‌ها خود نشان‌دهنده میزان اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است.