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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جاسک؛ جای نگرانی نیست

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جاسک؛ جای نگرانی نیست

جاسک-فرماندار جاسک از احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهر جاسک خبر داد و گفت: این صداها ناشی از عملیات شناسایی و پاکسازی مهمات عمل‌نکرده است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمال‌الدینی صبح دوشنبه اظهار کرد: با توجه به انجام عملیات شناسایی و پاکسازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده شهرستان جاسک احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهر جاسک امروز دوم شهریورماه وجود دارد.

وی افزود: صداهای احتمالی ناشی از اجرای عملیات مربوط به مهمات عمل‌نکرده بوده و در چارچوب اقدامات ایمنی و پاکسازی انجام می‌شود.

فرماندار جاسک، تأکید کرد: شهروندان ضمن حفظ آرامش به اطلاعیه‌های رسمی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک از نزدیک شدن به مهمات و اشیای ناشناس خودداری کنند.

جمال‌الدینی، خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات با هدف شناسایی، پاکسازی و تأمین ایمنی منطقه انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

کد مطلب 6925722

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