احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جاسک؛ جای نگرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمال‌الدینی صبح دوشنبه اظهار کرد: با توجه به انجام عملیات شناسایی و پاکسازی مهمات عمل‌نکرده در محدوده شهرستان جاسک احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهر جاسک امروز دوم شهریورماه وجود دارد.

وی افزود: صداهای احتمالی ناشی از اجرای عملیات مربوط به مهمات عمل‌نکرده بوده و در چارچوب اقدامات ایمنی و پاکسازی انجام می‌شود.

فرماندار جاسک، تأکید کرد: شهروندان ضمن حفظ آرامش به اطلاعیه‌های رسمی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک از نزدیک شدن به مهمات و اشیای ناشناس خودداری کنند.

جمال‌الدینی، خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات با هدف شناسایی، پاکسازی و تأمین ایمنی منطقه انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.