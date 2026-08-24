احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جاسک؛ جای نگرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالالدینی صبح دوشنبه اظهار کرد: با توجه به انجام عملیات شناسایی و پاکسازی مهمات عملنکرده در محدوده شهرستان جاسک احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده شهر جاسک امروز دوم شهریورماه وجود دارد.
وی افزود: صداهای احتمالی ناشی از اجرای عملیات مربوط به مهمات عملنکرده بوده و در چارچوب اقدامات ایمنی و پاکسازی انجام میشود.
فرماندار جاسک، تأکید کرد: شهروندان ضمن حفظ آرامش به اطلاعیههای رسمی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک از نزدیک شدن به مهمات و اشیای ناشناس خودداری کنند.
جمالالدینی، خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات با هدف شناسایی، پاکسازی و تأمین ایمنی منطقه انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
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