به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اسپان باند و اسپان لس هر دو از خانواده منسوجات بیبافت هستند؛ یعنی برخلاف پارچههای معمولی، با تار و پود تولید نمیشوند. تفاوت اصلی اسپان باند و اسپان لس به نوع الیاف، روش تولید و نحوه اتصال الیاف برمیگردد؛ موضوعی که روی نرمی، جذب، مقاومت و کاربرد نهایی آنها تأثیر میگذارد.
اسپان باند چیست و چگونه تولید میشود؟
اسپان باند نوعی پارچه بیبافت است که معمولاً از پلیمرهایی مانند پلیپروپیلن تولید میشود. در فرآیند تولید، پلیمر ذوب شده و به رشتههای بسیار نازک تبدیل میشود. این رشتهها بهصورت لایهای کنار هم قرار میگیرند و سپس با روشهایی مانند حرارت به یکدیگر متصل میشوند.
این ساختار باعث میشود اسپان باند در گرماژها و ضخامتهای مختلف تولید شود و در محصولاتی مانند ماسک، لباسهای یکبارمصرف، بستهبندی و برخی کاربردهای صنعتی استفاده شود.
اسپان لس چیست و چه ساختاری دارد؟
اسپان لس نیز یک منسوج بیبافت است، اما الیاف آن با استفاده از جتهای آب پرفشار در هم تنیده میشوند. به این فرآیند Hydroentanglement گفته میشود.
این نوع ساختار معمولاً سطحی نرمتر و انعطافپذیرتر ایجاد میکند و به همین دلیل اسپان لس در محصولاتی مانند دستمال مرطوب، محصولات بهداشتی و برخی محصولات پزشکی کاربرد زیادی دارد.
مهمترین شباهت اسپان باند و اسپان لس چیست؟
مهمترین شباهت آنها این است که هر دو پارچه بیبافت هستند و بدون استفاده از ساختار سنتی تار و پود تولید میشوند. با این حال، تفاوت در روش اتصال الیاف باعث میشود عملکرد و کاربرد آنها یکسان نباشد.
تفاوت اسپان باند و اسپان لس در چیست؟
تفاوت اسپان باند و اسپان لس فقط به ظاهر آنها محدود نمیشود. روش تولید، نحوه اتصال الیاف، نرمی، استحکام و میزان جذب رطوبت در این دو منسوج متفاوت است و همین ویژگیها تعیین میکنند هرکدام برای چه محصولی مناسبتر باشند.
تفاوت در روش تولید و اتصال الیاف
در اسپان باند، پلیمر ذوب شده به رشتههای پیوسته تبدیل میشود و این رشتهها معمولاً با حرارت و فشار به یکدیگر متصل میشوند. در اسپان لس، الیاف به کمک جتهای آب پرفشار در هم تنیده شده و ساختاری منسجم ایجاد میکنند. بنابراین مهمترین تفاوت فنی آنها، شیوه اتصال و تثبیت الیاف است.
تفاوت در بافت، نرمی و ظاهر پارچه
اسپان باند معمولاً سطحی منظمتر و کمی خشکتر دارد. در مقابل، اسپان لس اغلب نرمتر، منعطفتر و از نظر لمس شبیهتر به پارچههای معمولی است. به همین دلیل در محصولاتی که تماس مستقیم و لطیف با پوست اهمیت دارد، اسپان لس بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
تفاوت در مقاومت و استحکام
اسپان باند به دلیل ساختار رشتههای پیوسته، معمولاً استحکام کششی و پایداری مناسبی دارد. مقاومت اسپان لس نیز میتواند بالا باشد، اما میزان آن به نوع الیاف، گرماژ و نحوه تولید وابسته است.
تفاوت در قدرت جذب آب و رطوبت
اسپان باند پلیپروپیلنی ذاتاً جذب آب پایینی دارد، مگر اینکه طی فرآیند تولید ویژگی آبدوستی به آن اضافه شود. اسپان لس، بهویژه زمانی که از الیافی مانند ویسکوز یا ترکیبات سلولزی تولید شده باشد، معمولاً قدرت جذب رطوبت بیشتری دارد؛ به همین دلیل گزینه رایجی برای دستمال مرطوب و محصولات بهداشتی محسوب میشود.
تفاوت جنس و مواد اولیه اسپان باند و اسپان لس
یکی از دلایل اصلی تفاوت عملکرد اسپان باند و اسپان لس، نوع مواد اولیه مورد استفاده در تولید آنها است. انتخاب ماده اولیه میتواند مستقیماً روی نرمی، جذب رطوبت، مقاومت و حتی کاربرد نهایی پارچه تأثیر بگذارد.
اسپان باند از چه موادی تولید میشود؟
در تولید اسپان باند معمولاً از پلیمرهای ترموپلاستیک استفاده میشود که پلیپروپیلن (PP) رایجترین آنهاست. در برخی کاربردها ممکن است پلیاستر یا پلیاتیلن نیز مورد استفاده قرار گیرد.
اسپان باند پلیپروپیلنی وزن کمی دارد، در برابر رطوبت مقاوم است و میتوان آن را در گرماژها و مشخصات مختلف تولید کرد. همین ویژگیها باعث شده در ماسک، لباسهای یکبارمصرف، بستهبندی و محصولات صنعتی کاربرد گستردهای داشته باشد.
اسپان لس از چه الیافی ساخته میشود؟
در اسپان لس امکان استفاده از الیاف متنوعتری وجود دارد. ویسکوز، پلیاستر، پنبه و ترکیب این الیاف از مواد رایج در تولید آن هستند. انتخاب ترکیب الیاف معمولاً بر اساس کاربرد نهایی انجام میشود؛ برای مثال، وجود ویسکوز میتواند جذب رطوبت و لطافت محصول را افزایش دهد.
تأثیر مواد اولیه بر کیفیت و کاربرد پارچه
مواد اولیه تعیین میکنند پارچه چه میزان نرم، جاذب، مقاوم یا انعطافپذیر باشد. برای مثال، اسپان باند پلیپروپیلنی معمولاً برای کاربردهایی مناسب است که سبکی و مقاومت اهمیت دارد، در حالی که اسپان لس دارای الیاف جاذب میتواند انتخاب بهتری برای دستمال مرطوب و محصولات بهداشتی باشد.
بنابراین هنگام انتخاب بین اسپان باند و اسپان لس، فقط نام پارچه مهم نیست؛ ترکیب مواد اولیه و ویژگی موردنیاز محصول نهایی نیز باید بررسی شود.
اسپان باند و اسپان لس چه کاربردهایی دارند؟
کاربرد اسپان باند و اسپان لس به ویژگیهایی مانند استحکام، نرمی، جذب رطوبت، گرماژ و نوع الیاف بستگی دارد. به همین دلیل هرکدام در صنایع مشخصی عملکرد بهتری دارند، هرچند بعضی حوزههای مصرف آنها با یکدیگر همپوشانی دارد.
کاربرد اسپان باند در صنایع پزشکی و بهداشتی
اسپان باند به دلیل وزن کم، استحکام مناسب و قابلیت تولید در گرماژهای مختلف، در بسیاری از محصولات پزشکی و بهداشتی استفاده میشود. ماسک، گان جراحی، کاور کفش، کلاه یکبارمصرف، ملحفه بیمارستانی و برخی لایههای محصولات بهداشتی از مهمترین نمونهها هستند.
کاربرد اسپان باند در کشاورزی، بستهبندی و صنعت
کاربرد اسپان باند فقط به حوزه پزشکی محدود نیست. در کشاورزی میتوان از آن برای پوشش محصولات و محافظت از گیاهان استفاده کرد. همچنین در بستهبندی، تولید ساکهای تبلیغاتی، روکشها، فیلترها و برخی قطعات صنعتی کاربرد دارد.
کاربرد اسپان لس در محصولات بهداشتی و دستمالهای مرطوب
نرمی و قابلیت جذب مناسب، اسپان لس را به گزینهای پرکاربرد برای محصولاتی تبدیل کرده که با پوست تماس مستقیم دارند. دستمال مرطوب، دستمال پاککننده و برخی محصولات مراقبت شخصی و پزشکی از کاربردهای آن هستند.
کدام کاربردها بین اسپان باند و اسپان لس مشترک است؟
هر دو محصول در حوزههای پزشکی، بهداشتی و محصولات یکبارمصرف کاربرد دارند، اما نقش آنها همیشه یکسان نیست. اسپان باند بیشتر زمانی انتخاب میشود که استحکام و پایداری ساختار مهم باشد، در حالی که اسپان لس در کاربردهایی که نرمی و جذب اهمیت بیشتری دارد، انتخاب مناسبتری است.
اسپان باند بهتر است یا اسپان لس؟
نمیتوان گفت اسپان باند بهطور کلی بهتر از اسپان لس است یا برعکس. انتخاب مناسب به کاربرد نهایی محصول بستگی دارد. اگر نرمی و جذب رطوبت اولویت اصلی باشد، اسپان لس معمولاً گزینه مناسبتری است؛ اما برای محصولاتی که استحکام، سبکی و پایداری ساختار اهمیت بیشتری دارد، اسپان باند میتواند انتخاب بهتری باشد.
برای محصولات نیازمند جذب بالا کدام مناسبتر است؟
برای محصولاتی مانند دستمال مرطوب یا دستمالهای پاککننده که جذب مایعات اهمیت زیادی دارد، اسپان لس حاوی الیاف جاذب مانند ویسکوز معمولاً عملکرد بهتری دارد. اسپان باند پلیپروپیلنی بهصورت طبیعی جذب آب پایینی دارد، مگر اینکه آبدوست شود.
برای محصولات یکبارمصرف کدام گزینه بهتر است؟
هر دو در تولید محصولات یکبارمصرف کاربرد دارند. اسپان باند برای محصولاتی مانند کاور، کلاه و برخی لباسهای یکبارمصرف مناسب است؛ در مقابل، اسپان لس بیشتر در محصولاتی استفاده میشود که نرمی و تماس مطلوب با پوست اهمیت دارد.
برای مصارف پزشکی و بهداشتی کدام را انتخاب کنیم؟
انتخاب به نقش پارچه در محصول بستگی دارد. در محصولاتی که استحکام و ایجاد لایه محافظ مهم است، اسپان باند کاربرد بیشتری دارد. برای دستمالها، پدها و محصولاتی که جذب اهمیت بالاتری دارد، اسپان لس گزینه مناسبتری است.
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