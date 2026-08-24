به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سایت‌های خرید بلیط هواپیما در ظاهر کار مشابهی انجام می‌دهند؛ مسیر و تاریخ را می‌گیرند و فهرستی از پروازها تحویل می‌دهند. با این حال، پشت این شباهت ظاهری، مدل عرضه بلیط در همه آنها یکسان نیست.

سفرمارکت در این میان یک تفاوت مهم دارد که نتیجه‌اش به نفع مسافر تمام می‌شود؛ انتخاب مسافر در این پلتفرم تنها به پیدا کردن یک پرواز ختم نمی‌شود و او می‌تواند عرضه‌کنندگان یک بلیط مشخص را هم در کنار یکدیگر مقایسه کند. اینکه این تفاوت در عمل چقدر به کار خریدار می‌آید، زمانی روشن‌تر می‌شود که ببینیم یک پرواز چگونه سر از چند سایت درمی‌آورد و بازیگران اصلی بازار آنلاین بلیط در ایران، در مقایسه با یکدیگر، چه چیزی را پیش روی مسافر می‌گذارند.

یک پرواز چگونه به دست چند فروشنده‌ی آن می‌رسد؟

پرواز را ایرلاین انجام می‌دهد، اما فروش بلیط آن لزوما فقط از کانال خود شرکت هواپیمایی انجام نمی‌شود. آژانس‌های مسافرتی سال‌هاست بخشی از شبکه فروش ایرلاین‌ها هستند و می‌توانند به ظرفیت پروازها دسترسی داشته باشند و بلیط آنها را به مسافر بفروشند. به همین دلیل، یک پرواز مشخص ممکن است هم‌زمان در چند سایت مختلف قابل خرید باشد.

در بازار آنلاین هم همین منطق ادامه پیدا کرده است. پلتفرم‌هایی مثل علی‌بابا، مستربلیط، فلای‌تودی و سفرمارکت هرکدام به شکلی به موجودی پروازها و شبکه فروش متصل می‌شوند و همان پرواز می‌تواند در چند مورد از آنها دیده شود. بنابراین وقتی یک پرواز با ساعت و شماره پرواز یکسان در چند سایت ظاهر می‌شود، الزاما با چند پرواز متفاوت روبه‌رو نیستیم؛ همان ظرفیت از چند مسیر فروش به مسافر رسیده است.

تفاوت اصلی دقیقا از همی‌جا آغاز می‌شود که همه این پلتفرم‌ها تعدد فروشنده را به یک شکل پیش روی کاربر نمی‌گذارند. برای فهمیدن تفاوت سفرمارکت با دیگر بازیگران بازار، باید دید هرکدام میان پرواز، فروشنده و مسافر چه رابطه‌ای ساخته‌اند.

بازیگران اصلی بازار بلیط، یک پرواز را چگونه می‌فروشند؟

اینکه یک پرواز می‌تواند از چند مسیر به دست مسافر برسد، تازه نیمی از ماجراست. تفاوت اصلی زمانی دیده می‌شود که سراغ پلتفرم‌های بزرگ بازار برویم و ببینیم هرکدام این شبکه فروش را چگونه به یک تجربه خرید تبدیل کرده‌اند.

در پلتفرم‌هایی مثل علی‌بابا، مستربلیط و فلای‌تودی، سایت مرکز اصلی خرید است. مسافر وارد همان پلتفرم می‌شود، پروازهای عرضه‌شده را جست‌وجو می‌کند، گزینه مناسب را انتخاب می‌کند و معامله را همان‌جا جلو می‌برد. از نگاه کاربر، تامین‌کنندگان مختلفی که پشت این موجودی قرار دارند معمولا به شکل یک بازار جداگانه دیده نمی‌شوند؛ چیزی که مقابل او قرار دارد، مجموعه گزینه‌هایی است که همان پلتفرم برای فروش گرد آورده است.

این مدل یک منطق روشن دارد. هر پلتفرم تلاش می‌کند تا جای ممکن بخش بیشتری از فرایند جست‌وجو، انتخاب و خرید را در محیط خودش نگه دارد و بر سر موجودی، قیمت، تجربه کاربری و خدمات با رقبای دیگر رقابت کند. در نتیجه، مسافر اغلب پیش از انتخاب پرواز، تا حدی انتخاب کرده است که می‌خواهد خریدش را در کدام سایت انجام دهد.

سفرمارکت از همین نقطه مسیر متفاوتی گرفته است. به‌جای اینکه فروشندگان مختلف پشت یک ویترین واحد باقی بمانند، آنها را هم وارد صفحه انتخاب می‌کند. مسافر می‌تواند ابتدا پرواز را پیدا کند و بعد ببیند همان گزینه را چه سایت‌هایی عرضه کرده‌اند و هرکدام با چه شرایطی مقابل او قرار گرفته‌اند.

از منظر کسب‌وکار، این تفاوت کوچک نیست. سفرمارکت به‌جای رقابت صرف بر سر اینکه خودش مقصد نهایی خرید باشد، رقابت میان فروشندگان را هم جلوی چشم خریدار آورده است. در نتیجه، چیزی که پیش‌تر در پشت صحنه بازار سفر جریان داشت، حالا به بخشی از تصمیم مسافر تبدیل می‌شود.

مدل سفرمارکت چه مزیتی برای خریدار بلیط دارد؟

مزیت این مدل قبل از هر چیز در وسعت انتخابی است که بدون پراکنده کردن جست‌وجو در اختیار مسافر قرار می‌گیرد. اگر خریدار بخواهد قیمت یک پرواز مشخص را در چند سایت فروش بلیط مقایسه کند، در مدل معمول باید همان مسیر و تاریخ را چند بار جست‌وجو کند و بعد نتایج را خودش کنار هم بگذارد. سفرمارکت این مقایسه را به بخشی از همان جست‌وجوی اولیه تبدیل کرده است؛ پرواز یک‌بار پیدا می‌شود و بعد عرضه فروشندگان مختلف آن در برابر خریدار قرار می‌گیرد.

نتیجه فقط صرفه‌جویی در چند جست‌وجوی اضافه نیست. اختلاف قیمت فروشندگان برای یک گزینه مشخص هم آشکارتر می‌شود. مسافری که پیش‌تر ممکن بود قیمت یک سایت را قیمت موجود بازار تصور کند، حالا می‌تواند ببیند همان پرواز در جای دیگری با چه قیمتی عرضه شده است. به این ترتیب، رقابت میان فروشندگان از پشت صحنه بیرون می‌آید و مستقیما وارد تصمیم خرید می‌شود.

همین مقایسه می‌تواند به مسافر کمک کند تا در میان گزینه‌های موجود، انتخاب اقتصادی‌تری داشته باشد. وقتی چند فروشنده یک پرواز مشخص را عرضه می‌کنند، بررسی هم‌زمان قیمت‌ها مسیر پیدا کردن بلیط هواپیما ارزان را ساده‌تر می‌کند؛ چرا که کاربر به‌جای اتکا به قیمت یک فروشنده، می‌تواند شرایط چند پیشنهاد را کنار هم ببیند.

مزیت دیگر، جدا شدن انتخاب پرواز از انتخاب فروشنده است. مسافر می‌تواند ابتدا بر اساس ساعت، ایرلاین و شرایط سفر تصمیم بگیرد کدام پرواز مناسب‌تر است و بعد سراغ این سوال برود که آن را از چه کسی بخرد. این ترتیب، انتخاب فروشنده را از یک تصمیمی که پیش از شروع جست‌وجو گرفته شده بود، به بخشی از مقایسه تبدیل می‌کند.

البته اختیار بیشتر همیشه به معنای انتخاب ساده‌تر نیست. وقتی چند فروشنده مقابل خریدار قرار می‌گیرند، قیمت تنها چیزی نیست که باید دیده شود؛ شرایط کنسلی و استرداد، اعتبار فروشنده و نحوه پیگیری خرید هم اهمیت پیدا می‌کند. برتری مدل سفرمارکت را هم باید همین‌جا سنجید: نه در اینکه همیشه ارزان‌ترین بلیط را تضمین کند، بلکه در اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار یک پرواز را برای تصمیم‌گیری در اختیار مسافر می‌گذارد.

مدل سفرمارکت چه مزیتی برای خریدار بلیط دارد؟

لازم نیست چند سایت را جداگانه جست‌وجو کرد

در مدل معمول، خریدار برای اینکه بداند یک پرواز مشخص در سایت‌های مختلف با چه قیمتی عرضه شده، باید همان جست‌وجو را در چندین سایت تکرار کند. در سفرمارکت، بلیط‌های عرضه‌شده توسط چندین فروشنده برای همان پرواز در یک مسیر جست‌وجو جمع می‌شود. در نتیجه مسافر زمان و زحمت کمتری برای پیدا کردن گزینه‌های موجود در بازار صرف می‌کند.

اختلاف قیمت فروشندگان جلوی چشم خریدار قرار می‌گیرد

در سایت‌های فروش بلیط، کاربر معمولا قیمت همان پلتفرمی را می‌بیند که واردش شده است؛ اختلاف با فروشندگان دیگر تا زمانی که خود کاربر سراغ آنها نرود، پنهان می‌ماند. سفرمارکت این اختلاف را در همان صفحه نتایج جستجوی بلیط به نمایش می‌گذارد. به این ترتیب مسافر راحت‌تر می‌فهمد قیمتی که می‌بیند تنها قیمت موجود برای آن پرواز نیست و می‌تواند به راحتی قیمت فروشندگان مختلف را مقایسه کند.

انتخاب فروشنده هم به بخشی از تصمیم خرید تبدیل می‌شود

مدل معمول خرید بلیط، مسافر ابتدا سایت مورد نظرش را انتخاب می‌کند؛ مثلا وارد علی‌بابا یا فلای‌تودی می‌شود و از میان گزینه‌های همان سایت خرید می‌کند. در این مدل نتیجه این می‌شود که برای بررسی پیشنهاد فروشنده‌ای دیگر باید دوباره سراغ سایت دیگری برود.

در سفرمارکت این ترتیب تغییر می‌کند. مسافر می‌تواند اول پرواز مناسب را پیدا کند و بعد میان فروشندگانی که همان بلیط را عرضه کرده‌اند انتخاب کند. در نتیجه، محل خرید دیگر از قبل تعیین‌شده نیست و خود فروشنده هم وارد مقایسه مسافر می‌شود.

جمع‌بندی

اگر این مدل را از سمت خریدار نگاه کنیم، دست بالاتر سفرمارکت در بیشتر کردن گزینه‌های روی صفحه نیست؛ در این است که بخشی از رقابت بازار را به نفع مسافر قابل استفاده کرده است. فروشندگان پیش از این هم برای فروش یک پرواز با یکدیگر رقابت می‌کردند، اما حالا خریدار می‌تواند این رقابت را ببیند و از میان آن انتخاب کند. به نظر می‌رسد ارزش اصلی این مدل را هم باید همین‌جا جست‌وجو کرد.

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