مودیان گیلانی تا پایان شهریور برای ارسال اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صیاد زمردی عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با قدردانی از تلاش خبرنگاران در پوشش اخبار اظهار کرد: خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی و پوشش اخبار از جان مایه می‌گذارند و تلاش می‌کنند اطلاعات را به صورت شفاف و دقیق به مردم منتقل کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان افزود: اطلاع‌رسانی دقیق، حافظ پشتوانه‌های اجتماعی است و خبرنگاران با انتقال صحیح اخبار، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی دارند.

وی با اشاره به زمان ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی گفت: در شرایط عادی، اظهارنامه‌های مالیاتی در ماه‌های تیر و مرداد ارسال می‌شد، اما به واسطه اتفاقات و شرایط پیش‌آمده، در زمان‌بندی ارسال اظهارنامه‌ها تغییراتی ایجاد شد.

صیاد زمردی تصریح کرد: مودیان تا پایان شهریورماه برای ارسال اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مستغلات تجاری و سایر موارد نیز باید در مهلت تعیین‌شده ارسال شود.

تأکید بر شفافیت اطلاعات مالیاتی

وی با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعات اظهار کرد: شفافیت اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی اهمیت زیادی دارد و ما نیز به این موضوع اهتمام داریم.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، مالیات مشاغل را موضوعی مهم دانست و گفت: نظام پرداخت مالیات در این بخش اظهارنامه‌محور است و اعتبارسنجی اظهارنامه‌ها فرآیندی زمان‌بر بوده که هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای

فعالان اقتصادی زحمت ایجاد می‌کند.

وی افزود: بر همین اساس، برای تسهیل امور مالیاتی، حمایت از کسب‌وکارها و افزایش رضایتمندی مردم، سیستمی طراحی شده است که مشاغل می‌توانند با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، امور مالیاتی خود را ساده‌تر انجام دهند.

۵۵ طرح گیلان در طرح «نشان‌دار کردن مالیات»

صیاد زمردی با اشاره به طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: این طرح از سال ۱۴۰۳ به عنوان برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفته و طرح‌های مختلفی در استان، در چارچوب برنامه و بودجه، برای آن معرفی شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، مودیان می‌توانند محل استفاده از مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند و در استان گیلان نیز ۵۵ طرح معرفی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان ادامه داد: مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ تا پایان شهریورماه فرصت دارند از این طرح استفاده کرده و محل هزینه‌کرد مالیات خود را تعیین کنند.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود اجرای این طرح بیشتر به سمت پروژه‌های عمرانی سوق پیدا کند و منابع مالیاتی در طرح‌هایی هزینه شود که مورد انتخاب مودیان قرار گرفته است.

نقش مالیات بر ارزش افزوده در اجرای طرح‌های عمرانی

صیاد زمردی با اشاره به نقش مالیات بر ارزش افزوده در اجرای طرح‌های عمرانی شهرها گفت: بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در قالب عوارض برای اجرای طرح‌های عمرانی شهرها استفاده می‌شود؛ بنابراین اطلاع‌رسانی در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی مناسب درباره طرح «نشان‌دار کردن مالیات» ضروری است، گفت: انتظار داریم مودیان با آگاهی از این امکان، در ارسال اظهارنامه و انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود همکاری کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان همراهی اصحاب رسانه با دستگاه‌های اجرایی را موجب افزایش مشارکت عمومی، کاهش ابهام‌ها و تقویت اعتماد میان مردم دانست و افزود: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع می‌توانند به دولت در اجرای بهتر برنامه‌ها و سیاست‌ها کمک کرده و زمینه آگاهی مردم از حقوق، تکالیف و ظرفیت‌های قانونی را فراهم آورند.