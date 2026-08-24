به گزارش خبرنگار مهر، در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در اسلواکی، آریا یوشیدا، کشتی‌گیر دورگه ایرانی-ژاپنی تیم ژاپن در مبارزه‌ای تماشایی و پرهیجان برابر جیدن جیمز از آمریکا، تا ثانیه‌های پایانی با نتیجه ۱۲ بر ۱۱ عقب بود، اما با اجرای یک حمله در ثانیه پایانی دو امتیاز گرفت و با برتری ۱۳ بر ۱۲، قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به عملکرد این کشتی‌گیر ایرانی- ژاپنی پرداخته است که به شرح زیر است:

هیچ‌کس انتظار نداشت بهترین مبارزه مسابقات برای آخرین روز باقی بماند؛ اما جیدن جیمز از آمریکا و آریا یوشیدا از ژاپن در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم رقابت‌های جهانی زیر ۲۰ سال در براتیسلاوا، یک مبارزه تماشایی و ۲۵ امتیازی را رقم زدند. جیمز که در سال ۲۰۲۵ قهرمان جهان در رده زیر ۱۷ سال شده بود، امیدوار بود آمریکا پس از سه سال بار دیگر صاحب مدال طلای وزن ۷۴ کیلوگرم شود.

در سوی مقابل، یوشیدا، برادر کوچک‌تر آرش یوشیدا، قهرمان آسیا و دارنده مدال برنز جهان، قرار داشت. آریا در دو دوره مسابقات جهانی زیر ۱۷ سال در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شرکت کرده بود، اما در هیچ‌کدام موفق به کسب پیروزی نشد. او در سال ۲۰۲۵ نیز در مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا به مدال نقره رسید. اما یوشیدا در براتیسلاوا مسیر فوق‌العاده‌ای را طی کرده بود و موفق شده بود مقابل مانوئل واگین، قهرمان زیر ۲۰ سال اروپا از آلمان، ایوان زالیسکو از اوکراین و اسلام کازاروف از روسیه به پیروزی برسد.

جیمز در ابتدای مبارزه توانست برنامه یوشیدا را خنثی کند و با ثبت دو زیرگیری، نخستین امتیازات را به دست آورد. حرکت دوم یک داک‌اندر بود که یوشیدا را غافلگیر کرد. اما یوشیدا خیلی زود پاسخ داد و با یک زیرگیری منجر به خاک، در حرکتی شبیه فن معروف سایت‌یف، جیمز را به پل برد. جیمز نیز غلت زد و دو امتیاز گرفت. یوشیدا در ادامه با بیرون کردن پای جیمز از تشک، یک امتیاز دیگر به دست آورد و جیمز با برتری ۶ بر ۳ پیش افتاد.

هیجان همچنان ادامه داشت و یوشیدا بار دیگر جیمز را به بیرون تشک هدایت کرد تا اختلاف در پایان وقت اول به ۶ بر ۴ برسد. یوشیدا وقت دوم را با کنترل بالاتنه جیمز آغاز کرد و با فشار آوردن، دو امتیاز گرفت. اما جیمز از موقعیت خارج شد و با اجرای برگشت، نتیجه را ۷ بر ۶ به سود خود کرد.

آمریکا به این امتیاز اعتراض کرد، اما اعتراض پذیرفته نشد و نتیجه به ۷ بر ۷ تغییر کرد؛ با این حال جیمز به دلیل داشتن امتیاز برتر، همچنان پیش بود. در ادامه یک درگیری دیگر شکل گرفت. جیمز تلاش کرد داک‌اندر اجرا کند، اما یوشیدا آن را دفاع کرد و پای جیمز را بالا آورد تا دو امتیاز بگیرد. جیمز دوباره به حالت ایستاده برگشت و سپس با یک پرتاب، چهار امتیاز گرفت تا ۱۱ بر ۹ پیش بیفتد. پس از آن، ژاپن یک اعتراض دیگر مطرح کرد که پذیرفته نشد و یک امتیاز دیگر به جیمز رسید تا نتیجه ۱۲ بر ۹ شود؛ در حالی که تنها یک دقیقه و ۳۵ ثانیه به پایان مسابقه باقی مانده بود.

یوشیدا با یک اسلاید بای اختلاف را به یک امتیاز کاهش داد، اما با توجه به اینکه جیمز یک فن چهارامتیازی در کارنامه داشت، برای پیروزی به یک حرکت دو امتیازی نیاز داشت و تنها ۲۳ ثانیه باقی مانده بود. یوشیدا تلاش کرد چند حمله دیگر انجام دهد، اما جیمز تمام تلاش‌های او برای گرفتن گلاویز را خنثی کرد. شاید این اتفاق برای جیمز یک درس مهم باشد؛ چرا که او با نگاهی به ساعت، چهار ثانیه مانده به پایان مسابقه تصور کرد پیروزی‌اش قطعی شده است.

اما یوشیدا در همان لحظات پایانی با پایین آوردن بدن و رد شدن از زیر دست‌های جیمز، گلاویز بالاتنه را شکست و با استفاده از وزن بدن جیمز را به عقب پرتاب کرد. سپس دور او چرخید و یک ثانیه مانده به پایان مسابقه، زیرگیری را کامل کرد تا با نتیجه ۱۳ بر ۱۲ پیروز شود و مدال طلای جهان را به دست آورد.

یوشیدا پس از این پیروزی گفت: «واقعاً فوق‌العاده است. من انجامش دادم. من خیلی قوی نیستم و واقعاً فکر نمی‌کردم بتوانم برنده شوم. با این هدف وارد مسابقه شدم که تمام توانم را بگذارم.»

یوشیدا همچنین از کسب مدال طلا با وجود نداشتن مدال بین‌المللی مهمی به جز نقره مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا در سال ۲۰۲۵، ابراز تعجب کرد.

او گفت: «قبلاً در مسابقات بین‌المللی شرکت کرده بودم، اما همیشه بدون مدال برمی‌گشتم. در آسیا دوم شده بودم، بنابراین واقعاً فکر می‌کردم با قهرمانی جهان فاصله زیادی دارم و خیلی از اینکه توانستم قهرمان شوم، شگفت‌زده‌ام. ماه گذشته از ناحیه زانو مصدوم شدم و آسیب‌های دیگری هم داشتم، بنابراین دقیقاً در بهترین شرایط بدنی نبودم، اما فکر می‌کنم توانستم تمام توانم را به کار بگیرم.»

آرش یوشیدا نیز از ژاپن در تمام مسیر به برادرش کمک کرد. او مسابقات قبلی رقبای آریا را آنالیز می‌کرد و نکات فنی و برنامه‌های مبارزه را برای او می‌فرستاد.

آرش گفت: «با هم صحبت می‌کردیم و به او می‌گفتم قبل از هر مسابقه ویدئوهای حریفش را تماشا کند. درباره نقاط ضعف آنها و کارهایی که انجام می‌دهند صحبت می‌کردیم تا بداند باید مراقب چه چیزهایی باشد.»

اکنون با کسب طلای جهان در رده زیر ۲۰ سال، نام یوشیدا بیش از پیش در جمع مدعیان وزن ۷۴ کیلوگرم ژاپن مطرح شده است. ژاپن در این وزن کشتی‌گیرانی همچون یوشینوسوکه آئویاگی و کوتا تاکاهاشی را در اختیار دارد.

یوشیدا درباره رقابت برای رسیدن به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس گفت که اگر می‌خواهد سهمیه المپیک را به دست بیاورد، چاره‌ای جز شکست دادن همه رقبای داخلی ندارد.

او گفت: «علاوه بر این دو نفر [آئویاگی و تاکاهاشی]، کشتی‌گیران قدرتمند زیادی وجود دارند. اگر بپرسید آیا واقعاً می‌توانم همه آنها را شکست دهم، کار بسیار دشواری است. اما اگر نتوانم این کار را انجام دهم، المپیکی در کار نخواهد بود. بنابراین اگر قرار است برای المپیک تلاش کنم، می‌خواهم تمام توانم را بگذارم و برای پیروزی بجنگم.»