کریستیانو رونالدو رکورد 79 ساله را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو که بهترین روزهای فوتبالی خود را در تیم رئال مادرید سپری می‌کند این هفته با گلزنی مقابل گرانادا تعداد گل‌های خود را در پایان هفته دهم لالیگا به عدد 17 رساند تا صاحب رکوردی بی‌نظیر در تاریخ مسابقات باشگاهی اسپانیا شود.

بر اساس گزارش AS رکورددار گلزنی در 10 هفته ابتدایی تاریخ این مسابقات، لانگارا بازیکن تیم رئال اویدو بود که در فصل 1936 - 1935 موفق شده بود 16 گل را به ثمر برساند. این رکورد تاکنون پا برجا مانده بود تا اینکه کریستیانو رونالدو در بازی با گراندا هفدهمین گل خود را در 10 دیدار به ثمر رساند و رکورد تازه‌ای را در تاریخ لالیگا به ثبت برساند.

فهرست بهترین گلزنان تاریخ لالیگا در 10 بازی ابتدایی به شرح زیر است:

1- کریستیانو رونالدو(رئال مادرید، 2015 - 2014) 17 گل

2- لانگارا(رئال اویدو، 1936 - 1935) 16 گل

3- اچه وریا(رئال اویدو، 1944 - 1943) 15 گل

4- پرودن(اتلتیکو مادرید، 1941 - 1940) 15 گل

5- باتا(اتلتیکو مادرید، 1931 - 1930) 15 گل

6- سزار(بارسلونا، 1951 - 1950) 14 گل

7- سزار(بارسلونا، 1949 - 1948) 14 گل

8- پرودن(رئال مادرید، 1947 - 1946) 14 گل

9- لانگارا( رئال اویدو، 1935 - 1934) 14 گل