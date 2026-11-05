به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح یک کشتارگاه صنعتی، با تاکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و باغداران، به‌ویژه در شرایط خاص، اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه تولید نهال‌های اصلاح‌شده و کم‌آب‌بر با هدف کمک به احیای دریاچه ارومیه آغاز شده است.

استاندار آذربایجان‌ غربی در ادامه با تأکید بر اهمیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش، گفت: بنا بر بیانات رهبر شهید انقلاب، تولید امری مقدس است و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی از برنامه‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

رحمانی با اشاره به بررسی شاخص‌های اقتصادی استان، افزود: آذربایجان‌غربی با وجود ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و برخورداری از رتبه‌های برتر در تولید برخی محصولات، در زمینه ارزش افزوده جایگاه متناسبی نداشته و بخشی از توان اقتصادی آن به دلیل خام‌فروشی بالفعل نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه راهبرد اصلی مدیریت استان، توسعه از مسیر تکمیل زنجیره‌های تولید و ارزش افزوده در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و تجارت مرزی است، خاطرنشان کرد: افتتاح این کشتارگاه دام می‌تواند در همین مسیر به اقتصاد منطقه و کشور کمک کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت عرضه گوشت بسته‌بندی شده در منطقه تولید، این اقدام را نیز مؤثر در مدیریت بازار، بهبود روند عرضه و کاهش مشکلات شهروندان دانسته و افزود: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید با جدیت از سوی بانک‌ها دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و نیازهای زیرساختی سلماس، بر ضرورت پیگیری و تکمیل سه پل مهم این شهرستان تأکید کرده و افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کنار اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی منطقه دارد.

کشتارگاه صنعتی دام با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در قالب رویداد اینوا به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی، به‌عنوان نخستین کشتارگاه مدرن و تمام‌مکانیزه شهرستان، ظرفیت تازه‌ای به زیرساخت ‌های تولید و فرآوری محصولات دامی منطقه اضافه می‌کند.

همچنین این مجموعه با ظرفیت اسمی کشتار روزانه ۵۰ رأس دام سنگین و ۲۵۰ رأس دام سبک و توان تولید سالانه چهار هزار تن گوشت بسته‌بندی شده راه‌اندازی شده و برای ۳۵ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۳۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم فرصت اشتغال فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از این کشتارگاه ، زمینه ارتقای بهداشت و کیفیت فرآوری محصولات دامی، ساماندهی زنجیره تولید و عرضه گوشت و افزایش ارزش افزوده در بخش دامپروری را فراهم می‌کند.

این طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ظرفیت‌های اقتصادی سلماس را در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی توسعه می‌دهد.