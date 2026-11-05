امیر رجبی در حاشیه تجمع شبانه مردم مشگین‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: دونالد ترامپ و سیاست‌های خصمانه او در برابر اراده ملت ایران با شکست مواجه شده و افکار عمومی آمریکا نیز با جنگ علیه ایران همراهی ندارد.

وی با محکوم کردن جنگ نابرابر و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران در شرایطی دشوار و در برابر فشارهای گسترده دشمنان، با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت ایستادگی کرده و بار دیگر به جهانیان نشان داده است که در دفاع از کشور، نظام و رهبری خود متحد و استوار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه اقتدار و ایستادگی رزمندگان ایرانی در منطقه زبانزد شده است، تصریح کرد: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح و حمایت مردم از مدافعان کشور، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی با تمام توان پشت سر رهبر انقلاب و نیروهای نظامی خود می‌ایستد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

رجبی با تأکید بر اینکه پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود، ادامه داد: آنچه امروز در میدان‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود، تنها یک حضور خیابانی نیست، بلکه جلوه‌ای از سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و فرهنگ عمیق مقاومت است که ریشه در تاریخ و هویت مردم این سرزمین دارد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: امروز روز فرهنگ است و مشگین‌شهر را می‌توان مصداق روشنی از فرهنگ ایثار و شهادت، مقاومت و وفاداری به ارزش‌های ملی و دینی دانست؛ فرهنگی که در دوران هشت سال دفاع مقدس به اوج خود رسید و امروز نیز در حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف تداوم دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به نقش هنرمندان در بازنمایی فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: در ماه آذر، کنگره هنرمندان آغاز خواهد شد و این برنامه فرصتی برای پاسداشت جایگاه هنرمندانی است که با هنر و اندیشه خود در مسیر تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، ایثار و مقاومت گام برمی‌دارند.

رجبی همچنین با اشاره به تقدیم ۷۲ شهید از استان اردبیل در مسیر دفاع از آرمان‌های کشور اظهار کرد: از این تعداد، ۳۰ شهید متعلق به شهرستان مشگین‌شهر است و این آمار نشان‌دهنده سهم ارزشمند و افتخارآفرین مردم این شهرستان در پاسداری از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با قدردانی از حضور مردم مشگین‌شهر در تجمعات شبانه، به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، گفت: حضور شما مردم در سرمای هوا و زیر بارش باران، نشان‌دهنده عمق باور، بصیرت و وفاداری شماست و این حضور پرشور مایه افتخار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل تأکید کرد: دشمنان این حضورها را به‌دقت رصد می‌کنند و از مشاهده چنین وحدت و همبستگی گسترده‌ای به هراس می‌افتند؛ چراکه مردم ایران در شرایط و موقعیت‌های مختلف، فارغ از محدودیت‌های اقلیمی و جغرافیایی، پشتیبان کشور و نظام خود هستند.

رجبی در پایان خاطرنشان کرد: این سطح از همبستگی و حضور مردمی در شرایط گوناگون، جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند ملت با سرزمین و آرمان‌های خود است و مشگین‌شهر با پیشینه پرافتخار ایثار و شهادت، بار دیگر نشان داد که فرهنگ مقاومت در این شهرستان زنده و پویاست.