اعمال فشار بر روسیه بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، گروشکو در گفتگو با روزنامه روسی کامرسانت همچنین اظهار داشت: کشورهای عضو ناتو از اقداماتی که روسیه برای تامین امنیت خود به عمل می آورد، نباید متعجب شوند.

وی در ادامه گفت: سران کشورهای عضو ناتو باید این واقعیت را بپذیرند که اعمال فشار بر روسیه بی فایده بوده و آنها از این اقدامات خود هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت.

نماینده روسیه در ناتو همچنین تصریح کرد: ناتو از حوادث اوکراین به عنوان بهانه ای برای بازگشت به دفاع منطقه ای دوره جنگ سرد استفاده می کند و توانمندی نظامی در کشورهای همسایه روسیه را افزایش می دهد.

گروشنکو خاطرنشان کرد: ناتو مدتها پیش از حوادث اوکراین طرحی در زمینه افزایش رزمایش های نظامی برای جبران از دست رفتن میدان نظامی بزرگ افغانستان برای فعالیت های خود را تنظیم کرده بود.

وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش همکاری های ناتو با اوکراین مانعی برای حل و فصل بحران این کشور می شود ، ادامه داد: ناتو پیش از رویدادهای بحران اوکراین و تیرگی روابط با روسیه، تاسیسات نظامی جدید در منطقه مستقر کرده بود.

وی از جمله کمک های ناتو به اوکراین، به برگزاری رزمایش های مشترک، کمک های تسلیحاتی و کمک به انجام اصلاحات در عرصه های امنیتی و دفاعی اشاره کرد.