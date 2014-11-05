گفتگوهای سینمایی سیدمحمد بهشتی کتاب شد

سید آرش بهشتی مدیر عامل انتشارات روزنه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت:‌ کتاب «گفتگوهای سینمایی سیدمحمد بهشتی» با هدف تحلیل و شناخت سینمای ایران در دهه ۶۰ تهیه، چاپ و منتشر شده است.

وی افزود: این کتاب شامل مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های سیدمحمد بهشتی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در یک دوره ۱۰ ساله مدیریتی وی است. در این کتاب ۴۹۵ صفحه‌ای کوشیده شده مقالات و گفتگوهای این مدیر و نظریه پرداز سینمایی برای تحلیل و بازخوانی مجدد در دسترس علاقمندان سینما قرار بگیرد. کتاب پیش از آغاز مطالبش، یک مقدمه هم به قلم سید محمد بهشتی با عنوان «چرا دهه شصت؟» دارد.

مدیر نشر روزنه گفت: «گفتگوهای سینمایی، سیدمحمد بهشتی، دهه شصت» به همت محمود ارژمند و محمدعلی حیدری گردآوری و تدوین شده است. درباره تصاویر بیرونی کتاب هم باید بگویم که عکس پشت جلد از رضا معطریان بوده و طراحی روی جلد هم توسط محسن اسلامی مذهب انجام شده است.

بهشتی گفت: «گفتگوهای سینمایی سیدمحمد بهشتی دهه شصت» به تازگی به چاپ رسیده و تا چندی دیگر وارد بازار نشر می‌شود.