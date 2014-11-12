به گزارش خبرنگار مهر، مقالات، مصاحبهها و سخنرانیهای سيدمحمد بهشتی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره دوران مدیریتیاش مطالب اصلی این کتاب را تشکیل میدهند. کتاب مذکور شامل مقالات و مصاحبه با نشرياتي از جمله فصلنامه قاموس، ماهنامه فيلم، روزنامه سلام، روزنامه رسالت، كيهان هوايی، مجله گزارش فيلم و فصلنامه فارابی است.
محمود ارژمند و محمدعلی حيدری گردآوری و تدوین مطالب این کتاب را به عهده داشتهاند و بهشتی نیز مقدمهای برای این اثر نوشته است و در آن درباره دوران مدیریت خود سخن گفته است.
پیش از این سيد آرش بهشتی مدير عامل انتشارات روزنه خبر آمادهسازی این کتاب را به مهر اعلام کرده بود.
توزیع این کتاب که طی روزهای اخیر به چاپ رسیده، از امروز در کتابفروشیها و شهر کتابهای تهران آغاز میشود.