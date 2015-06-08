«سینمای دهه شصت، در گفتگو با مدیران» وارد بازار نشر شد

سيد آرش بهشتی مدير عامل انتشارات روزنه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت:‌ کتاب «سینمای دهه شصت، در گفتگو با مدیران» به همت محمود ارجمند و محمدعلی حیدری با هدف تحلیل و شناخت سینمای ایران در دهه ۶۰ تهیه و منتشر شده است.

وی افزود: اين كتاب شامل گفتگو با فخرالدين انوار معاون سينمايی، سيدمحمد بهشتی مديرعامل بنياد سينمايي فارابی، محمدمهدی دادگو مشاور مديريت سينمايی، محمدمهدی حيدريان مديركل اداره نظارت و ارزشيابی، عليرضا شجاع‌نوری (مدير بخش بين‌الملل بنياد سينمايی فاربی، محمد آقاجانی قائم مقام بنياد سينمايی فاربی، علي‌اكبر اورعی مدير واحد جنگ فاربی، محمدحسين حقيقی مدير مركز مستند سينمای مستند و تجربی و مديركل توليد و پشتيبانی معاونت سينمايی، جعفر صانعی مقدم مديرعامل انجمن سينمای جوان، ايرج تقی پور قائم مقام امور بين‌الملل بنيادسينمايی فاربی، مهدی ارگانی مشاور بخش فرهنگي بنياد سينمايی فاربی می شود.

این مدیر نشر در ادامه گفت: این کتاب همچنین مقالاتی از محمدحسن خوشنويس مدير فيلمخانه ملی ايران، عبدالله اسفندياری مدير بخش فرهنگی بنياد سينمايی فاربی، كتايون شهابی كارشناس امور بين‌الملل بنياد سينمايی فاربی، محمود ارژمند مدير انتشارات بنياد سينمايی فارابی و سردبير نشريات فصلنامه سينمايی فارابی و ماهنامه بولتن سينمايی، التفات شكری آذر مسئول خريد و آماده‌سازی فيلم‌های خارجی، مجتبی اقدامی معاون و قائم مقام مدير بخش فرهنگی بنياد سينمايی فاربی، داريوش نوروزی مدير واحد كودك و نوجوان بنياد سينمايی فارابی و مهدی يزدانی مدير بخش تهيه و توزيع ويدئويی و مدير امور عمومی بنياد سينمايی فارابی را نیز در بر می گیرد. همچنین برای کتاب مذکور، سید محمد بهشتی یک پیشگفتار نوشته است.

بهشتی در پایان گفت: توزیع این کتاب که طی روزهای اخیر به چاپ رسیده، از دیروز در کتابفروشی‌ها و شهر کتاب‌های تهران آغاز شد.