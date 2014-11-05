صنایع دستی اردبیل نیازمند معرفی به بازارهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح چهارشنبه در دیدار با معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: استان اردبیل با پیشینه تاریخی طولانی و فرهنگ غنی ظرفیت گسترده ای برای جذب گردشگر و توسعه صنایع دستی دارد که این مهم نیازمند توجه و معرفی بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه سه بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی دارای تاثیرات اقتصادی بسیاری بوده و می توانند زمینه پیشرفت استان را فراهم کنند، افزود: صنایع دستی هم ارزآور و هم اشتغال آفرین است و در دنیا توجه ویژه ای به آن می شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه توسعه صنایع دستی و رونق این صنعت در استان جزو اولویت کاری است، تصریح کرد: باید از همه توان و ظرفیت های خود برای توسعه صنایع دستی در استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات صنایع دستی ادامه داد: با برگزاری نمایشگاه و بازارچه ها در کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان می توانیم صنایع دستی استان را معرفی کنیم، چرا که ارزآوری بالا و ایجاد اشتغال مناسب از ویژگی های صنایع دستی است .

خدابخش تاکید کرد: با توجه به جایگاه استان اردبیل در کشور درحوزه صنایع دستی برپایی نمایشگاه ها و بازارچه ها در کشورهای هدف فرصت بسیار مناسبی برای معرفی هنرمندان و عرضه محصولات ارزشمند استان است.

وی با اشاره به اینکه بازارهای خارجی می توانند نقشی مهم در رونق صنایع دستی استان داشته باشند، بیان داشت: باید شرایط صادرات صنایع دستی از جمله فرش دستباف در استان اردبیل فراهم شود.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این نشست با بیان اینکه توجه به تولید و فعال شدن تجارت و بازرگانی موجب رونق صنایع دستی و هنر های سنتی می شود، افزود: هویت هنری و سنتی یک منطقه بستگی به هنرهای سنتی و صنایع دستی آن دارد و می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.

بهمن نامور مطلق با بیان اینکه سال گذشته حدود 50 میلیارد تومان تسهیلات برای فعالان حوزه هنر اعطا شده است، متذکر شد: استان اردبیل در حوزه گردشگری و صنایع دستی ظرفیت بسیار خوبی دارد ولی به دلیل عدم وجود بازارچه فعال برای عرضه محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی با مشکل مواجه است که امیدواریم دراین خصوص گام های موثری برداشته شود.

به تاکید وی صنایع دستی استان اردبیل از نظر کیفی در رتبه خوبی قرار دارد، اما باید در بحث آموزش تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.