به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: زندگی شهید تنگسیری سراسر خدمت، مجاهدت و انجام تکلیف بود و آنچه برای این سردار شهید اهمیت داشت، انجام وظیفه در مسیر رضای خداوند بود.

وی با اشاره به روحیه اخلاص و ولایتمداری شهید تنگسیری افزود: این شهید عزیز از پرورش‌یافتگان مکتب انقلاب اسلامی بود و همواره تلاش می‌کرد اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی را با قوت و اخلاص به انجام برساند.

ایزدی با بیان اینکه شهید تنگسیری عاشق شهادت و خدمت به اسلام و انقلاب بود، گفت: کسی که با چنین اخلاصی در مسیر انجام تکلیف حرکت کند، خداوند متعال نیز موفقیت‌های بزرگی را برای او رقم می‌زند و حماسه‌ای ماندگار از خود بر جای می‌گذارد.

وی با اشاره به نقش نیروی دریایی سپاه در جنگ رمضان عنوان کرد: در جنگ رمضان، رزمندگان اسلام و به‌ویژه رزمندگان نیروی دریایی سپاه با صلابت و اقتدار در میدان حضور یافتند و شهید تنگسیری به‌عنوان فرمانده این عملیات، نقش مهمی در هدایت این حماسه ایفا کرد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: نیروی دریایی سپاه که با روحیه ایثار، اخلاص و فداکاری شکل گرفته است، ثمره مجاهدت فرماندهانی است که خدمت را برای رضای خدا انجام دادند و شهید تنگسیری نمونه‌ای برجسته از چنین فرماندهانی بود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز و مجاهدت‌های رزمندگان نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در این منطقه، جلوه‌ای از اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و نام شهید تنگسیری را به‌عنوان فرمانده‌ای شجاع، مخلص و ولایتمدار در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرد.

ایزدی با اشاره به ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام گفت: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه، ارتش و بسیج با تکیه بر ایمان، ایثار و روحیه جهادی، در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده‌اند و این ایستادگی، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام جبهه مقاومت و نیروهای مسلح کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا خاطرنشان کرد: حماسه ماندگار شهید علیرضا تنگسیری، حماسه‌ای جاودان و به‌یادماندنی است و همه ما باید از سبک زندگی، سلوک، اخلاق، مدیریت، ایثار و ولایتمداری این شهید بزرگوار الگو بگیریم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران افزود: شهید تنگسیری خود را ذوب در ولایت می‌دانست و همواره در مسیر تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی گام برمی‌داشت؛ از این رو باید از زندگی و منش این شهید برای حرکت در مسیر حقیقت، عدالت و ارزش‌های الهی الهام بگیریم.

ایزدی در پایان با تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید تنگسیری اظهار کرد: مردم قهرمان و انقلابی هرمزگان در طول سال‌های گذشته با تقدیم فرزندان خود در عرصه‌های مختلف، از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کرده‌اند و امیدواریم این مسیر پرافتخار با قوت ادامه یابد و شاهد تحقق پیروزی‌های بزرگ‌تر برای ملت ایران باشیم.