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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

ایزدی: شهید تنگسیری خود را ذوب در ولایت و خدمت به انقلاب می‌دانست

ایزدی: شهید تنگسیری خود را ذوب در ولایت و خدمت به انقلاب می‌دانست

بندرعباس- جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه شهید تنگسیری خود را ذوب در ولایت می‌دانست، گفت: این شهید والامقام همواره در مسیر تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی گام بر می‌دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: زندگی شهید تنگسیری سراسر خدمت، مجاهدت و انجام تکلیف بود و آنچه برای این سردار شهید اهمیت داشت، انجام وظیفه در مسیر رضای خداوند بود.

وی با اشاره به روحیه اخلاص و ولایتمداری شهید تنگسیری افزود: این شهید عزیز از پرورش‌یافتگان مکتب انقلاب اسلامی بود و همواره تلاش می‌کرد اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی را با قوت و اخلاص به انجام برساند.

ایزدی با بیان اینکه شهید تنگسیری عاشق شهادت و خدمت به اسلام و انقلاب بود، گفت: کسی که با چنین اخلاصی در مسیر انجام تکلیف حرکت کند، خداوند متعال نیز موفقیت‌های بزرگی را برای او رقم می‌زند و حماسه‌ای ماندگار از خود بر جای می‌گذارد.

وی با اشاره به نقش نیروی دریایی سپاه در جنگ رمضان عنوان کرد: در جنگ رمضان، رزمندگان اسلام و به‌ویژه رزمندگان نیروی دریایی سپاه با صلابت و اقتدار در میدان حضور یافتند و شهید تنگسیری به‌عنوان فرمانده این عملیات، نقش مهمی در هدایت این حماسه ایفا کرد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: نیروی دریایی سپاه که با روحیه ایثار، اخلاص و فداکاری شکل گرفته است، ثمره مجاهدت فرماندهانی است که خدمت را برای رضای خدا انجام دادند و شهید تنگسیری نمونه‌ای برجسته از چنین فرماندهانی بود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز و مجاهدت‌های رزمندگان نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در این منطقه، جلوه‌ای از اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت و نام شهید تنگسیری را به‌عنوان فرمانده‌ای شجاع، مخلص و ولایتمدار در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرد.

ایزدی با اشاره به ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام گفت: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه، ارتش و بسیج با تکیه بر ایمان، ایثار و روحیه جهادی، در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده‌اند و این ایستادگی، جلوه‌ای از اقتدار و انسجام جبهه مقاومت و نیروهای مسلح کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا خاطرنشان کرد: حماسه ماندگار شهید علیرضا تنگسیری، حماسه‌ای جاودان و به‌یادماندنی است و همه ما باید از سبک زندگی، سلوک، اخلاق، مدیریت، ایثار و ولایتمداری این شهید بزرگوار الگو بگیریم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران افزود: شهید تنگسیری خود را ذوب در ولایت می‌دانست و همواره در مسیر تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی گام برمی‌داشت؛ از این رو باید از زندگی و منش این شهید برای حرکت در مسیر حقیقت، عدالت و ارزش‌های الهی الهام بگیریم.

ایزدی در پایان با تجلیل از صبر و ایستادگی خانواده شهید تنگسیری اظهار کرد: مردم قهرمان و انقلابی هرمزگان در طول سال‌های گذشته با تقدیم فرزندان خود در عرصه‌های مختلف، از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری کرده‌اند و امیدواریم این مسیر پرافتخار با قوت ادامه یابد و شاهد تحقق پیروزی‌های بزرگ‌تر برای ملت ایران باشیم.

کد مطلب 6972106

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