گپی رادیویی با حامد زمانی/ جانبازی که 48 ساعت در سردخانه زنده ماند

فرزانه ناظری سردبیر برنامه «جمعه‌ها با رادیو » با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در بخش مهمان حضوری و مشاغل این برنامه، شغل آشپزی با رویكرد نذری در استان‌ها و قومیت‌های مختلف با یک آشپز گفتگو می‌شود.

وی خاطرنشان كرد: همچنین در برنامه مذكور، آیتم‌هایی با عناوین «مراقب خودت باش» توسط مهدی صفایی و «این مردم نازنین» گفتگو با یوسفی جانبازی كه 48 ساعت در سردخانه زنده مانده است کاری از احسان ظهیرالدینی پخش می‌شود.

در بخش پیامک‌ها، ابوالفضل آقاخانی به طور ویژه درباره رسم و رسوم نذورات هیئت‌ها و مراسم خاص عزاداری مردم استان‌های مختلف با شهروندان صحبت می‌كند.

این برنامه جمعه 16 تا 19 آبان روی آنتن می‌رود و گویندگان آن فاطمه نیرومند و ابوالفضل آقاخانی هستند.