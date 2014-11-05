به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، مؤسسان فستیوال بین‌المللی فیلم «برلین» دارن آرنوفسکی را به عنوان رئیس هیأت داوران این دوره که در ماه فوریه (بهمن‌ماه) برگزار می‌شود، انتخاب کردند ولی درباره اینکه چه کسان دیگری در هیأت داوری فستیوال فیلم «برلین» 2015 حضور خواهند داشت، حرفی زده نشده است. این دوره یکی از بزرگترین فستیوال‌های فیلم اروپا از 5 تا 15 ماه فوریه (16 تا 26 بهمن‌ماه) برگزار می‌شود.



کارگردان 45 ساله آمریکایی که کارگردانی فیلم‌هایی چون «نوح»، «قوی سیاه» و «کشتی‌گیر» را در کارنامه کاری خود دارد، در بیانیه صادر شده برای فستیوال گفته که او «در انتظار فرارسیدن آینده برای تماشای دوره اخیر یکی از رویدادهای بزرگ در یکی از بزرگ‌ترین شهرهای روی زمین است.»



ریاست هیأت داوران فستیوال بین‌المللی فیلم «برلین» 2014 بر عهده جیمز شاموس نویسنده و تهیه کننده آمریکایی و تهیه کننده مستند «کوهستان بروک‌بک» بود.