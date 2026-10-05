گاف ترامپ درباره انتخابات برزیل خبرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل را با هند اشتباه گرفت و مدعی شد ۱۲۵ میلیون نفر در دور نخست «انتخابات ریاست‌جمهوری هند» رأی داده‌اند و نتایج نیز بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری اعلام شده است!

ترامپ سپس با مقایسه این ادعای خود با روند شمارش آرا در آمریکا، مدعی شد در شهرها و ایالت‌هایی مانند دیترویت، فیلادلفیا و کالیفرنیا، با وجود تعداد کمتر آرا، اعلام نتایج گاه هفته‌ها طول می‌کشد و در پایان، نظام رأی‌گیری آمریکا را «فاسد» خواند. او در متن خود همچنین عبارت «دستکاری» را نوشت و سپس آن را با واژه «محاسبه» اصلاح کرد.

با این حال، انتخابات مورد اشاره ترامپ در واقع در برزیل برگزار شده بود. حدود ۱۲۵ میلیون رأی در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل به صندوق‌ها ریخته شد و فلاویو بولسونارو و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به دور دوم راه یافتند.