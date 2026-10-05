سعدی رامین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای نخستین بار پنج عمل جراحی زنان در بیمارستان شهدای سلامت ثلاث باباجانی با موفقیت انجام شد و این اقدام گامی در مسیر تقویت ظرفیت‌های درمانی شهرستان به شمار می‌رود.

وی افزود: فراهم شدن امکان انجام این جراحی‌ها نتیجه پیگیری مجموعه شبکه بهداشت و درمان و تلاش هماهنگ کارکنان بیمارستان است و زمینه دسترسی بهتر مردم منطقه به خدمات تخصصی را فراهم کرده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی تصریح کرد: توسعه خدمات جراحی در بیمارستان شهدای سلامت می‌تواند نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان را کاهش دهد و از هزینه‌ها و دشواری‌های رفت‌وآمد آنان بکاهد.

رامین ادامه داد: ارائه خدمات تخصصی در داخل شهرستان همچنین امکان دریافت به‌موقع خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم می‌کند و توسعه این ظرفیت‌ها باید متناسب با نیازهای جمعیت منطقه ادامه یابد.

وی با تأکید بر تداوم برنامه‌های شبکه بهداشت و درمان برای ارتقای خدمات بیمارستان شهدای سلامت، خاطرنشان کرد: تقویت توان خدمت‌رسانی این مرکز درمانی با همکاری تیم‌های تخصصی و پشتیبانی دانشگاه دنبال می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی از حمایت و پشتیبانی علی سروش، رئیس دانشگاه، و ظهرابی، معاون درمان دانشگاه، در استقرار بیمارستان پس از جنگ رمضان و فراهم شدن بستر ارائه خدمات درمانی قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش و همراهی کارکنان شبکه بهداشت و درمان، کادر پزشکی و پرستاری، کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی و نیروهای اجرایی و پشتیبانی تقدیر کرد و گفت: راه‌اندازی و توسعه خدمات بیمارستان حاصل همدلی و تعهد جمعی برای خدمت‌رسانی به مردم شهرستان است.