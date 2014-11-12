محسن محسنی‌نسب کارگردان و تهیه کننده سینما که این روزها به دنبال ساخت فیلم سینمایی «مجانی» در کشور ترکیه است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مسائلی که امروزه در ترکیه می‌گذرد، ممکن است برای دریافت مجوز ساخت فیلم در این کشور با کمی مشکل مواجه شوم زیرا «مجانی» داستانی با موضوع مردم سوریه است و این روزها اوضاع سیاسی بین این 2 کشور به ویژه در بخش کوبانی سوریه چندان خوب نیست.

به گفته وی، درخواست مجوز برای ساخت این فیلم در کشور ترکیه داده شده اما هنوز خبری از صدور پروانه ساخت نشده است.

کارگردان فیلم «کریستال» ادامه داد: «مجانی» ماجرای بچه هایی است که از سوریه ربوده شده و از طریق ترکیه به کشورهای دیگر قاچاق می شوند، اما با توجه به اینکه احوال سیاسی ترکیه و سوریه چندان مناسب نیست هنوز مشخص نیست که چه زمانی پروانه ساخت این فیلم را صادر کنند.

محسنی نسب در پایان تاکید کرد: حضور کیوانچ تاتلیتوگ بازیگر شناخته شده ترکیه در این فیلم سینمایی قطعی است و در صورت دریافت مجوز هرچه سریعتر کار را آغاز می کنیم البته آنچه مسلم است اینکه «مجانی» به جشنواره فیلم فجر نمی رسد.

«مجانی» داستان دختری به نام بی بی گل است که پدر و مادرش او را بدون دریافت پول به ارباب خود داده اند به همین دلیل ارباب او را مجانی صدا می کند.