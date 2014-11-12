آزمون معارف مهدویت در خراسان شمالی برگزار می شود

شیرالله عصمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین آزمون سراسری معارف مهدویت در خراسان شمالی خبر داد و افزود: این آزمون دوازدهم دی ماه جاری همزمان با جشن آغاز امامت حضرت مهدی موعود(عج) برگزار می شود.

وی با بیان این که ثبت نام برای شرکت در این مسابقات تنها از طریق پورتال جامع مهدویت به نشانی mahdaviat.ir صورت می گیرد، اظهار داشت: علاقه مندان و افراد بالای ۱۵ سال تا پانزدهم آذرماه فرصت دارند با مراجعه به آدرس مذکور نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

به گفته عصمتی عضویت در پورتال از طریق ارسال نام و نام خانوادگی به صورت پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۳ امکان پذیر است

وی با بیان این که پیش بینی می شود افزون بر ۱۵ هزار نفر از مردم خراسان شمالی در این آزمون شرکت کنند، افزود: سه نفر اول و برگزیده استانی در این آزمون به ترتیب کمک هزینه سفر حج عمره، عتبات عالیات و نیز ۲.۵ میلیون ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و یا قم را به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد.

عصمتی تصریح کرد: همچنین ۹ نفر برگزیده کشوری آزمون سراسری مهدویت نیز هر کدان ۲۰ میلیون ریال هدیه دریافت می کنند.

مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) خراسان شمالی سنجش میزان معلومات عمومی اقشار مختلف از مهدویت، بررسی میزان تاثیرگذاری دوره های آموزشی برگزار شده و کسب آمادگی برای استقبال از روز جشن آغاز امامت حضرت مهدی(عج) را از جمله اهداف برگزاری این آزمون ذکر کرد.